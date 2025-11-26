RedMagic 11 Air rò rỉ thông số với pin "khủng" trong thân máy siêu mỏng

Nubia vừa ra mắt chiếc RedMagic 10 Air cách đây không lâu, nhưng hãng đã sẵn sàng cho phiên bản kế nhiệm mang tên RedMagic 11 Air. Theo thông tin từ cơ quan quản lý TENAA (Trung Quốc), thiết bị này có mã hiệu NX799J và sở hữu nhiều nâng cấp ấn tượng.

RedMagic 11 Air được hé lộ với những nâng cấp phần cứng vượt trội

Điểm nổi bật nhất của RedMagic 11 Air là viên pin lớn 7.000 mAh (dung lượng định mức 6.780 mAh) được tích hợp trong thân máy chỉ dày 7.85mm. So với thế hệ trước, dung lượng pin của mẫu máy này tăng 16.6%, trong khi trọng lượng chỉ tăng nhẹ 2g, đạt 207g.

Dữ liệu từ TENAA về mẫu máy được cho là RedMagic 11 Air

Về hiệu năng, RedMagic 11 Air dự kiến sẽ trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, kết hợp với RAM tối đa 24GB và bộ nhớ trong lên tới 1TB. Cấu hình này hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý mạnh mẽ hơn khoảng 35% so với RedMagic 10 Air.

RedMagic 11 Air giữ nguyên độ mỏng ấn tượng với viên pin dung lượng lớn

Màn hình của máy có kích thước 6.85 inch với độ phân giải 2.688 x 1.216 pixel. Hệ thống camera sau bao gồm cảm biến chính 50MP và cảm biến phụ 8MP, cùng với camera selfie 16MP. Với việc đã được chứng nhận bởi TENAA, ngày ra mắt của mẫu máy gaming mỏng nhẹ này chắc chắn sẽ không còn xa.