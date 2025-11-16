iPhone, điện thoại Xiaomi, Samsung giảm giá tháng Black Friday: Chỉ từ 5 triệu đồng

Dù Black Friday năm nay rơi vào ngày 28/11, thị trường công nghệ tại Việt Nam đã sôi động ngay từ đầu - giữa tháng với hàng loạt ưu đãi trải dài ở nhiều thương hiệu lớn. Các chương trình giảm giá tập trung vào nhóm smartphone, tablet, AIoT và thiết bị gia dụng thông minh, trong đó Xiaomi, Samsung hay iPhone là những cái tên thu hút sự chú ý mạnh.

Đáng chú ý là thị trường iPhone đã qua sử dụng trở nên nhộn nhịp hơn trong tháng 11 do nhiều người nâng cấp lên iPhone 17 hoặc iPhone Air. Giao dịch máy cũ tăng đáng kể, nguồn cung dồi dào hơn khiến giá giảm từ 1 - 2 triệu đồng tùy phân khúc.

iPhone 16 Pro Max đã qua sử dụng là mẫu điện thoại được nhiều khách hàng tìm hiểu khi iPhone 17, iPhone Air ra mắt.

Cụ thể, các model như iPhone 16 Pro Max "like new" hiện có giá từ 22 triệu đồng, được nhiều người chọn nhờ hiệu năng mạnh và thiết kế khung titan. Dòng iPhone 15 cũng giữ sức hút nhờ USB-C và Dynamic Island ở toàn bộ phiên bản, giá từ 11 triệu đồng.

Với nhóm iPhone đời cũ hơn, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max giá từ 12,5 triệu đồng; trong khi iPhone 12 và iPhone 13 giá chỉ từ 5 triệu đồng phù hợp cho học sinh, sinh viên và người dùng phổ thông.

Theo số liệu từ một hệ thống bán lẻ như Viện Di Động, iPhone cũ tăng khoảng 25% so với tháng trước, dự báo sẽ còn tăng khi các chương trình giảm giá cho iPhone, iPad, MacBook và phụ kiện được triển khai xuyên suốt đến Black Friday cuối tháng.

Sản phẩm Giá niêm yết (triệu đồng) Giá hiện tại (triệu đồng) Giá Black Friday (triệu đồng) iPhone 12 128GB 9,99 5 4 iPhone 13 128GB 14,99 7 4,50 iPhone 14 Pro 128GB 23,79 12,50 4,50 iPhone 14 Pro Max 256GB 32,99 15,50 13 iPhone 15 128GB 19,79 11 13 iPhone 15 Pro Max 256GB 25,99 16,50 8,50 iPhone 15 Pro Max 512GB 28,59 16,50 14 iPhone 16 Pro Max 256GB 32,99 22 19,50 iPhone 16 Pro Max 512GB 39,99 22,50 20 iPhone 16 Pro Max 1TB 38,99 23 20,50 Samsung Galaxy Z Flip7 256GB 28,99 19,30 18,80 MacBook Air 13-inch 2022 | M2 8GB/256GB 22,99 15 14,50

Bảng giá tham khảo iPhone cũ dịp Black Friday.

Ngoài iPhone, nhu cầu mua các thiết bị cũ khác như Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB hay MacBook Air M2 2022 cũng tăng nhanh trong tháng 11, phản ánh xu hướng nâng cấp thiết bị trước dịp cuối năm.

Ở nhóm sản phẩm mới, phải kể đến loạt thiết bị Xiaomi đang được giảm giá sâu theo chương trình khuyến mãi tháng 11. Trong đó, Xiaomi 15T series có mức ưu đãi lên đến 20%, trong khi các thiết bị gia dụng như máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10,5kg hay robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro được giảm 15%.

Loạt thiết bị công nghệ giảm giá trong tháng Black Friday.

Cụ thể, Xiaomi 15 bản 12GB/512GB giảm gần 5 triệu đồng, còn khoảng 19,5 đồng; bản 12GB/256GB giảm hơn 4,2 triệu đồng, còn 18,3 triệu đồng. Phân khúc tầm trung có Poco M7 và Poco C85, mức giá sau ưu đãi từ 2,88 - 4,49 triệu đồng. Redmi Pad 2 Pro 5G được giảm trực tiếp 600.000 đồng, Xiaomi Pad 7 Pro bản 12GB/512GB thì giảm về dưới 12,5 triệu đồng.

Ở nhóm sản phẩm gia dụng thông minh, robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum X20+ giảm còn 7,99 triệu đồng, TV Xiaomi TV A Pro 32 2026 giảm còn 6,99 triệu đồng, camera Smart Camera C500 Dual còn 1,27 triệu đồng. Với người dùng muốn đồng bộ hệ sinh thái, combo Xiaomi Smart Home Super Combo giảm mạnh 14,5 triệu đồng, còn khoảng 26,7 triệu đồng cho trọn bộ điều hòa, tủ lạnh và máy giặt sấy.