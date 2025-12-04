Nỗi khó chịu sắp đến với người muốn “xài chùa” ChatGPT

Phát hiện gần đây của một kỹ sư phần mềm AI, Tibor Blaho, cho thấy việc triển khai quảng cáo đã xuất hiện trong phiên bản beta của ứng dụng ChatGPT dành cho Android, và điều này có thể sớm được cung cấp trong phiên bản chính thức tương lai.

Hiện có khoảng 800 triệu người dùng ChatGPT, với phần lớn là miễn phí.

Tin tức về việc tích hợp quảng cáo vào ChatGPT đã được lan truyền từ lâu, với các quan chức của OpenAI trước đây đã thừa nhận rằng quảng cáo đang được xem xét. Mặc dù chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc triển khai quảng cáo, nhưng đây có thể là một cách để OpenAI tăng doanh thu.

Các dịch vụ AI tạo sinh khác như Gemini và Copilot đã bao gồm quảng cáo, và với việc ChatGPT bổ sung các tính năng nghiên cứu mua sắm, việc tích hợp quảng cáo càng trở nên hợp lý hơn. Ngoài ra, ChatGPT dự kiến sẽ giới thiệu các ứng dụng của bên thứ ba, điều này có thể liên quan đến quảng cáo.

Mặc dù OpenAI chưa xác nhận các tính năng quảng cáo cho ChatGPT, nhưng công ty đã thể hiện sự cởi mở ngày càng tăng đối với việc này. Những phát hiện từ ứng dụng Android không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của quảng cáo hoặc thời điểm triển khai, nhưng việc này có thể sắp diễn ra. Tất cả các tính năng miễn phí của ChatGPT trên các nền tảng có thể sẽ bao gồm quảng cáo.

Điều này có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách quảng cáo mới từ OpenAI.

Khi quảng cáo được triển khai, OpenAI có thể sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách thức hoạt động, bao gồm dữ liệu người dùng nào sẽ được thu thập. Tháng 12 năm ngoái, công ty đã tổ chức sự kiện “12 Ngày của OpenAI”, vì vậy công ty có thể làm điều tương tự vào cuối tháng này. Chưa rõ liệu các gói trả phí có bị ảnh hưởng bởi quảng cáo hay không.