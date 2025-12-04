Sự sống của Trái Đất sinh ra từ bầu trời

Chúng ta đến từ đâu? Đó là câu hỏi mà nhiều nhà khoa học khắp thế giới đã cố tìm đáp án. Sự sống nguyên thủy của Trái Đất được cho là đã hoài thai từ đại dương, nhưng thứ gì gieo mầm cho sự sống đó vẫn còn là một ẩn số.

Giờ đây, một thí nghiệm độc đáo của các nhà khoa học Đại học Colorado ở Boulder (CU Boulder - Mỹ) đã đưa ra câu trả lời hợp lý nhưng đầy bất ngờ: Từ bầu trời, nhưng không phải xa xôi ngoài vũ trụ, mà bên ngay trong bầu khí quyển của địa cầu.

Cảnh quan Trái Đất trong liên đại Thái Cổ, là thời kỳ địa chất mà sự sống nguyên thủy ra đời và có những bước tiến hóa đầu tiên - Ảnh đồ họa: SwRI

Viết trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences, nhóm nghiên cứu cho biết họ đã thực hiện một thí nghiệm mô phỏng bầu khí quyển giai đoạn tiền sự sống của Trái Đất bằng cách chiếu sáng hỗn hợp mê-tan, carbon dioxide, hydro sunfua và ni-tơ.

Sử dụng máy quang phổ khối có độ nhạy cao, họ phát hiện ra rằng mô phỏng Trái Đất thời kỳ đầu của họ đã tạo ra một tập hợp hoàn chỉnh các phân tử sinh học lưu huỳnh - vốn được coi là "xương sống" của sự sống - bao gồm các axit amin cysteine và taurine; cùng với coenzyme M, một hợp chất thiết yếu cho quá trình trao đổi chất.

Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu cũng tính toán được rằng bầu trời sơ khai này có thể sản xuất đủ cysteine để cung cấp khoảng một octillion tế bào (1027 tế bào), một số lượng đủ lớn cho một hệ sinh thái sơ khai.

Những "hạt mầm" sự sống này có thể rơi xuống bề mặt thông qua mưa, mang theo các thành phần sinh học quan trọng trực tiếp vào môi trường đất liền hoặc đại dương.

Ở các môi trường đó, chúng gặp gỡ những điều kiện đặc thù, ví dụ như môi trường gần núi lửa hoặc gần các lỗ thông thủy nhiệt dưới đáy đại dương, nơi thành phần hóa học phức tạp cung cấp thêm đủ nguyên liệu để sự sống thực sự được hoài thai.

Phát hiện này cho thấy sự sống trên Trái Đất đã dễ dàng được sinh ra hơn chúng ta tưởng và điều đó cũng có thể đã xảy ra ở nhiều hành tinh khác.