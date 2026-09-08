Thiết bị nhỏ xíu này có thể là “án tử” cho ổ flash USB?

Trong hơn hai thập kỷ qua, ổ flash USB đã trở thành một vật dụng thiết yếu trong cuộc sống hiện đại. Với kích thước nhỏ gọn, chúng có thể dễ dàng nằm trên móc chìa khóa hoặc trong túi quần, giúp người dùng thuận tiện trong việc di chuyển các tập tin từ máy tính hoặc điện thoại.

Ổ flash USB có thể sớm đi vào quên lãng.

Mặc dù tốc độ truyền tải của ổ flash USB không nhanh bằng các phương tiện lưu trữ khác, nhưng chúng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Dẫu vậy, với những người đam mê công nghệ thường xuyên chuyển đổi giữa PC, laptop và game console, một giải pháp mới được cho là lựa chọn tốt hơn nhiều: ổ M.2.

Tuy có kích thước lớn hơn ổ flash USB, ổ M.2 cho phép di chuyển các tập tin lớn một cách nhanh chóng và dễ dàng, đặc biệt với các ổ đĩa chuyên dụng cho game hoặc dự án. Ví dụ, ổ NVMe M.2 với bốn làn PCIe 4.0 có thể đạt tốc độ tối đa 64 Gbps, nhanh hơn nhiều so với ổ flash USB thường chỉ hoạt động ở tốc độ dưới 5 Gbps.

Sự xuất hiện của các hộp đựng SSD di động giúp việc lưu trữ tốc độ cao hơn, không gian lưu trữ lớn hơn.

Hạn chế của ổ M.2 giúp flash USB vẫn “sống tốt” thêm một thời gian

Trong khi ổ M.2 mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, có một số hạn chế với thể loại này có thể ảnh hưởng đến quyết định sử dụng của người dùng khi so sánh với ổ flash USB.

Hạn chế đáng chú ý nhất chính là độ bền khi di chuyển không cao. Nếu muốn tìm kiếm giải pháp an toàn để cất giữ ổ M.2 khi di chuyển, người dùng cần có biện pháp bảo vệ, bao gồm túi chống tĩnh điện hoặc vỏ bảo vệ đắt tiền hơn.

Giá thành cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Vỏ bảo vệ M.2 có giá từ 15 USD trở lên, trong khi các loại hỗ trợ tốc độ cao như USB 4 và Thunderbolt 3 có giá trên 50 USD.

Giao tiếp USB hiện tại có thể chưa theo kịp tốc độ mà ổ M.2 hỗ trợ.

Đặc biệt, trong khi ổ M.2 có thể giao tiếp với thiết bị chủ qua USB, chúng có thể không tận dụng hết tốc độ tối đa của ổ đĩa. Ngoài ra, nhiệt độ tỏa ra trong quá trình đọc và ghi dữ liệu có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, do đó việc lắp đặt tản nhiệt cho ổ M.2 là điều cần thiết. Trong khi đó, ổ flash USB chỉ hỗ trợ tốc độ tối đa ở mức USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) và hiếm khi đạt được tốc độ cao hơn.

Nhìn chung, ổ flash USB và M.2 đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, việc chọn giữa chúng phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và ngân sách mà người dùng có thể chi trả.