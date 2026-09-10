CHÍNH THỨC: Ra mắt tuyệt phẩm iPhone Duo màn hình gập, giá lên tới 104 triệu đồng

Ngày 9/9/2026 đánh dấu một cột mốc mới của Apple khi hãng lần đầu giới thiệu iPhone màn hình gập. Sản phẩm có tên iPhone Duo, thay vì iPhone Fold hay iPhone Ultra như nhiều đồn đoán trước đó. Đây cũng là một trong những sản phẩm đầu tiên được công bố dưới thời John Ternus, sau khi Tim Cook chuyển giao vị trí CEO.

Hai màn hình, ưu tiên không gian hiển thị

iPhone Duo sở hữu màn hình trong 7,8 inch và màn hình ngoài 5,4 inch. Tỷ lệ màn hình rộng hơn chiều cao khiến thiết bị có hình dáng giống một cuốn hộ chiếu khi đóng lại.

Màn hình chính của iPhone Duo khi mở ra.

Với người dùng, thiết kế này có thể mang lại lợi thế ở các tác vụ cần không gian hiển thị lớn. Khi mở máy, màn hình trong được tận dụng cho các ứng dụng, nội dung và giao diện có nhiều thông tin hơn. Trong khi đó, màn hình ngoài đảm nhiệm các tác vụ cơ bản mà không cần mở thiết bị.

Màn hình ngoài (trái) và màn hình trong (phải) của iPhone Duo.

Apple cũng thiết kế iOS 27 để thích ứng với nhiều trạng thái sử dụng khác nhau. Hệ điều hành có thể phản ứng khi máy đóng, mở, đặt ngang hoặc mở một phần. Các ứng dụng được thiết kế để ưu tiên nội dung, đồng thời sử dụng thanh bên nhằm tận dụng diện tích hiển thị lớn hơn.

Chế độ StandBy cũng được điều chỉnh để hiển thị đồng hồ và widget ngay cả khi thiết bị không được cấp nguồn trực tiếp.

Chế độ Stand By trên iPhone Duo.

Một thay đổi khác nằm ở cơ chế bảo mật. Thay vì Face ID, iPhone Duo sử dụng Touch ID. Đây là lựa chọn khác biệt đáng kể so với các mẫu iPhone hiện nay và có thể giúp Apple giải quyết những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.

Màn hình gập đa lớp

Với smartphone màn hình gập, chất lượng màn hình trong và khả năng kiểm soát nếp gấp là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng. Apple cho biết đã ưu tiên thiết kế màn hình nhằm hạn chế tình trạng biến dạng hoặc xuất hiện nếp gấp theo thời gian.

Màn hình iPhone Duo cho phép mở cùng lúc nhiều ứng dụng.

Màn hình trong được tích hợp camera selfie ẩn dưới màn hình. Camera này vẫn có thể hơi hiện diện tùy thuộc nội dung đang hiển thị. Apple đồng thời sử dụng cấu trúc bề mặt dạng mờ với các kết cấu được thiết kế để người dùng vẫn có thể nhìn rõ nội dung.

Thân máy được hoàn thiện bằng titanium, mặt lưng sử dụng kính Ceramic Shield, màn hình ngoài được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2.

Chip A20 Pro, modem C2 và thời lượng pin dài

iPhone Duo được trang bị chip Apple A20, sản xuất trên tiến trình 2 nm. Bộ xử lý có CPU 6 nhân, gồm hai nhân hiệu năng cao và bốn nhân tiết kiệm năng lượng. GPU có 7 nhân với hiệu suất đồ họa được Apple công bố nhanh hơn tới 40%.

Hệ thống xử lý AI cũng được nâng cấp. Neural Accelerators có khả năng xử lý phép toán dấu phẩy động nhanh gấp đôi, trong khi máy sở hữu hai Neural Engines với tổng cộng 32 nhân.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống tản nhiệt và thiết kế phần cứng được Apple điều chỉnh dựa trên cách xây dựng chip dòng M.

Cấu hình chính của iPhone Duo.

Ngoài ra, iPhone Duo sử dụng hệ thống pin kép. Apple công bố thời lượng xem video lên tới 31 giờ khi sử dụng màn hình trong và 24 giờ khi sử dụng cả hai màn hình. Máy cũng được tích hợp modem C2.

Hai camera phía sau, không có ống kính telephoto

Một trong những điểm có thể khiến người dùng cân nhắc nằm ở hệ thống camera. iPhone Duo chỉ có hai camera phía sau, gồm camera chính 48MP Dual Fusion và camera góc siêu rộng 48MP. Điều đó đồng nghĩa máy không có camera telephoto chuyên dụng. Đây có thể là một hạn chế so với một số smartphone màn hình gập khác trên thị trường.

iPhone Duo có camera chính 48MP.

Ở màn hình ngoài, iPhone Duo có camera Center Stage 12MP trong khi ở màn hình chính phía góc phải là camera Face Time dưới màn hình. Bù lại, người dùng có thể tận dụng sự linh hoạt của thiết kế gập để chụp ảnh selfie nhóm và gọi video nhóm thuận tiện hơn.

Thiết bị cho phép chụp ảnh selfie dễ dàng hơn.

Giá từ 1.999 USD, mở bán tháng 10

iPhone Duo có hai tùy chọn màu trắng và xanh, giá khởi điểm 1.999 USD (khoảng 51,8 triệu đồng) cho phiên bản 256 GB tại Mỹ. Apple bắt đầu nhận đặt trước từ 16/10, sản phẩm chính thức lên kệ vào ngày 23/10.

2 màu của iPhone Duo.

Tại Việt Nam, giá khởi điểm của iPhone Duo là 64,999 triệu đồng cho bản 256GB. Bản 512GB có giá niêm yết 71,499 triệu đồng; bản 1TB có giá 84,499 triệu đồng và 2TB có giá lên tới 103,999 triệu đồng. Với mức giá này, iPhone Duo nằm ở phân khúc rất cao so với smartphone thông thường. Người dùng phải cân nhắc giữa lợi ích của màn hình lớn khi mở máy, thiết kế gập và hệ sinh thái iOS với mức chi phí cao hơn đáng kể.

Giá bán khởi điểm của "siêu phẩm".

Sau nhiều năm xuất hiện dưới dạng tin đồn với nhiều tên gọi khác nhau, iPhone Duo cuối cùng đã trở thành sản phẩm thương mại đầu tiên đưa Apple vào thị trường smartphone màn hình gập.