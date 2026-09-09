CapCut kích hoạt AI can thiệp từng khung hình, cho "ra lò" 6 tỷ video ngắn mỗi năm

Nền tảng biên tập video ngắn CapCut vừa công bố những con số thống kê khổng lồ về quy mô hoạt động tại sự kiện toàn cầu CapCut world vừa diễn ra ở Singapore. Hệ sinh thái này hiện đã cán mốc hơn 660 triệu người dùng hoạt động tại hơn 170 thị trường, biến nơi đây thành cỗ máy sản xuất nội dung số có sức ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt mạng xã hội video ngắn.

Đáng chú ý, nền tảng hiện quy tụ mạng lưới hơn 6 triệu nhà sáng tạo mẫu (Template Creator). Lực lượng này liên tục cung cấp ra thị trường hơn 400.000 mẫu video ngắn dựng sẵn mỗi ngày, phục vụ nhu cầu "ăn liền" của hàng trăm triệu người dùng trên các nền tảng video phổ biến.

CapCut cán mốc 660 triệu người dùng hằng tháng.

CapCut kích hoạt AI can thiệp từng khung hình, thời của dựng phim thủ công sắp hết?

Để gia tăng áp lực cạnh tranh lên các phương pháp sản xuất truyền thống, CapCut đã tích hợp danh mục hơn 85 công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu. Chỉ tính riêng trong năm 2026, hệ sinh thái này đã hỗ trợ người dùng sản xuất ra hơn 6 tỷ nội dung gốc bao gồm video, hình ảnh và các hiệu ứng số.

Hiện tại, nền tảng ghi nhận hơn 7 triệu người dùng công nghệ AI mỗi ngày. Để đẩy nhanh tốc độ tự động hóa quy trình, hãng vừa chính thức tích hợp loạt mô hình xử lý thế hệ mới vào ứng dụng, tiêu biểu là mô hình Dreamina seedance cho video, Dola seedream cho hình ảnh và Seed audio dành cho âm thanh.

Trong đó, mô hình video Dreamina seedance mang đến sự thay đổi mang tính bước ngoặt khi cho phép can thiệp trực tiếp vào từng chi tiết, nhân vật hoặc một mốc thời gian cụ thể trên khung hình mà không cần thuật toán AI phải tạo sinh (render) lại toàn bộ video như trước. Song song đó, mô hình hình ảnh Dola seedream cho phép người dùng khoanh vùng, chỉ định chi tiết bằng nét vẽ hoặc tách các phần tử thành các lớp layer kéo thả linh hoạt.

Bên cạnh đó, một tính năng mới mang tên Skills cũng vừa được đưa vào vận hành. Công cụ này cho phép các nhà làm video đóng gói, lưu trữ và chia sẻ toàn bộ phong cách, quy trình làm việc cùng công thức chỉnh màu của mình thành dữ liệu có sẵn để cộng đồng sao chép và áp dụng hàng loạt chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Hệ thống cũng bổ sung trợ lý ảo Edit pilot trên trình chỉnh sửa đa luồng, không gian Infinite canvas và cơ chế xác thực nguồn gốc nội dung C2PA để kiểm soát các ấn phẩm tạo từ AI. Loạt công cụ và tính năng mới này dự kiến sẽ tiếp tục được giới thiệu tại hai sự kiện tiếp theo ở Los Angeles và London trong chuỗi chiến dịch toàn cầu của nền tảng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các nhà sáng tạo nội dung đến từ Việt Nam đã tạo dấu ấn lớn khi giành chiến thắng ở toàn bộ 8 hạng mục giải thưởng của CapCut world award với tổng cộng 20 đại diện được xướng tên.

TiệmẢnhChoBé (lamlam94) nhận giải trên sân khấu CapCut World ở Singapore.

Những giải thưởng này trải dài từ các hạng mục cá nhân như Creator of the year, Asset member favorite, Boundless explorer, Creative impact cho tới các hạng mục cộng đồng và công nghệ gồm AI visionary, Top partner, Trendsetter và Community star. Thành tích ấn tượng này cho thấy năng lực cạnh tranh cùng khả năng thích ứng công nghệ làm video ngắn nhanh nhạy của cộng đồng sáng tạo Việt trong khu vực.