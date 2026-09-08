Đột phá giải pháp sử dụng drone để xua mây, tăng vọt hiệu suất điện mặt trời

Những đám mây dày đặc có thể che khuất tới 80% ánh sáng chiếu tới các tấm pin quang điện. Nhằm khắc phục hạn chế này, Mete Karslioglu và Eric Nilsson – hai kỹ sư tốt nghiệp đại học Cambridge – đã thành lập công ty khởi nghiệp Meteoric với sự hậu thuẫn từ quỹ Y Combinator, đặt mục tiêu sử dụng phi đội máy bay không người lái (drone) can thiệp vào các đám mây để tối ưu hóa nguồn năng lượng mặt trời.

Tối ưu hóa hiệu suất pin mặt trời bằng cách dùng drone xua mây.

Startup dùng máy bay không người lái xua tan mây đen để tăng điện mặt trời

Thay vì dùng hóa chất, Meteoric điều khiển các biên đội drone tự hành bay thẳng vào mây để biến đổi các giọt nước, làm giảm khả năng phản xạ và giúp nhiều ánh sáng xuyên xuống mặt đất hơn. Công ty cho biết giải pháp này có thể tăng sản lượng điện mặt trời hàng năm lên đến 30%, trong đó mẫu thử nghiệm đã làm tan 13% đám mây nhân tạo trong buồng thí nghiệm và dự kiến sẽ bước vào giai đoạn bay thử nghiệm thực tế ngoài trời vào năm sau.

Bên cạnh việc phục vụ các trang trại năng lượng, mục tiêu tối thượng của hai nhà sáng lập là mở rộng quy mô đội bay drone để can thiệp và làm giảm cường độ tàn phá của các cơn bão lớn vào năm 2028. Dù việc chuyển từ xử lý mây cục bộ sang thay đổi động lực học của một cơn cuồng phong khổng lồ đối mặt với nhiều hoài nghi – tương tự dự án Stormfury của chính phủ Mỹ từng thất bại trước đây – đội ngũ Meteoric vẫn tỏ ra rất tự tin vào tiềm năng công nghệ.

Cách hoạt động của drone.

Cùng mục tiêu gia tăng hiệu suất quang điện, một startup khác mang tên Reflect Orbital lại chọn hướng tiếp cận từ vũ trụ bằng cách đưa các vệ tinh gắn gương phản chiếu ánh sáng mặt trời xuống Trái Đất. Kế hoạch của công ty là phóng vệ tinh thử nghiệm vào cuối năm 2026 mang theo các tấm phản xạ mở rộng thành gương vuông 18 mét, giúp các trang trại pin nhận thêm ánh sáng ngay cả khi mặt trời đã lặn hoặc hỗ trợ chiếu sáng cho vùng thảm họa.

Tuy nhiên, việc phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo cũng vấp phải rào cản lớn khi giới thiên văn học lo ngại hiện tượng phản xạ sẽ cản trở tầm nhìn quan sát vũ trụ sâu, tương tự thách thức mà vệ tinh Starlink của SpaceX từng gặp phải. Dù các sáng kiến can thiệp thời tiết và điều hướng ánh sáng còn nhiều thử thách thực tế, những bước đi táo bạo này hứa hẹn sẽ mang lại bước ngoặt cho ngành năng lượng tái tạo.