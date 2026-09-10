Dân mạng "rạo rực" với iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy và iPhone Duo màn hình gập

Sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro/Pro Max và mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple - iPhone Duo vừa đã nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận sôi động trên mạng xã hội. Năm nay, cộng đồng công nghệ đặc biệt chú ý đến hai cái tên mới là iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy và iPhone Duo với thiết kế màn hình gập.

Chỉ ít giờ sau khi Apple công bố sản phẩm, hàng loạt bài đăng, hình ảnh và bình luận liên quan đến hai thiết bị này xuất hiện dày đặc trên Facebook. Trong đó, màu đỏ Burgundy trên iPhone 18 Pro Max nhận được nhiều sự quan tâm nhờ tông màu đậm, khác biệt so với những màu sắc quen thuộc từng xuất hiện trên dòng Pro trước đây.

iPhone 18 Pro Max màu đỏ được khen đẹp.

Tài khoản Tuấn Lê hào hứng chia sẻ: "Bắt đầu nghĩ dần xem phối màu gì với Burgundy cho đẹp". Trong khi đó, Do Thanh Nam nhận xét ngắn gọn: "Đỏ Burgundy, hợp với tôi thế nhỉ". Nhiều người dùng khác cũng cho rằng, đây là một trong những màu sắc nổi bật nhất từng xuất hiện trên dòng iPhone cao cấp.

Bên cạnh phiên bản màu đỏ, những hình ảnh về các tùy chọn màu mới khác của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cũng được chia sẻ rộng rãi. Tài khoản Nguyễn Ngọc Duy Luân viết: "iPhone 18 Pro và Pro Max màu đỏ và màu xanh mới đẹp quá". Không ít bình luận bên dưới cho biết họ đang cân nhắc đổi máy chỉ vì màu sắc mới thay vì các nâng cấp phần cứng.

Ngoài ra, một nhân vật tạo nên sức hút lớn khác trên mạng xã hội lại là iPhone Duo - mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple. Các bài đăng về thiết bị này liên tục thu hút hàng nghìn lượt tương tác, từ những người yêu thích công nghệ cho đến các fan trung thành của Apple.

iPhone Duo với màn hình gập, camera ẩn trong màn hình "đốn tim" iFan.

Nhưng giá bán của iPhone Duo là một rào cản không hề nhỏ đối với iFan tại Việt Nam.

Tài khoản Võ Đức Thiện chia sẻ hình ảnh sản phẩm kèm dòng trạng thái: "Thứ được mong chờ nhất đây rồi: iPhone Duo". Trong khi đó, Vy Trần đăng tải loạt ảnh giới thiệu máy và viết: "Apple chính thức tung iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử - iPhone Duo". Nhiều người dùng bày tỏ sự bất ngờ khi Apple cuối cùng cũng gia nhập thị trường điện thoại gập sau nhiều năm chỉ đứng ngoài cuộc đua.

Một trong những chi tiết được cộng đồng quan tâm là thiết kế màn hình lớn có thể gập đôi theo chiều dọc. Hình ảnh thiết bị ở cả trạng thái mở và gập được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều cuộc tranh luận về khả năng thay thế máy tính bảng hoặc smartphone truyền thống.

Tài khoản Vinh Xô bình luận: "iPhone Duo ơi. Camera ẩn sau màn hình luôn. Quá đã". Trong khi đó, một số người dùng khác lại bắt đầu bàn luận về giá bán cũng như thời điểm sản phẩm xuất hiện tại Việt Nam.

Không chỉ dừng ở những lời khen ngợi, nhiều bài đăng còn mang màu sắc hài hước. Khi nhìn thấy thiết kế mới của iPhone Duo, tài khoản Thủy Lê viết: "Các nhà tài trợ ơi, em thích mẫu này nảy ạ". Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác từ bạn bè và những người có chung sở thích công nghệ.

Dù còn quá sớm để đánh giá sức bán thực tế, phản ứng ban đầu trên mạng xã hội cho thấy iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy và iPhone Duo đang là hai sản phẩm thu hút sự chú ý lớn nhất trong hệ sinh thái Apple năm nay. Một bên gây ấn tượng bằng màu sắc mới lạ, bên còn lại đánh dấu bước ngoặt khi Apple chính thức bước vào kỷ nguyên điện thoại màn hình gập.