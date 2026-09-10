iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo "đốt cháy" bảng xếp hạng Google Trends Việt Nam

Ngay sau sự kiện ra mắt iPhone thế hệ mới của Apple, người dùng Việt Nam đã lập tức đổ xô lên Google tìm kiếm thông tin về những sản phẩm vừa được công bố. iPhone 18 Pro Max nổi bật với hơn 20.000 lượt tìm kiếm, trong khi iPhone Duo cũng tăng vọt và nhanh chóng lọt nhóm từ khóa xu hướng.

iPhone 18 Pro Max "đốt cháy" bảng xếp hạng Google Trends.

Theo Google Trends Việt Nam, trong 24 giờ qua, “iphone 18 promax” là một trong những xu hướng tìm kiếm đáng chú ý nhất. Từ khóa này đạt mức tìm kiếm 20.000+, tăng 500% và được ghi nhận bắt đầu trở thành xu hướng khoảng 18 giờ trước thời điểm thống kê.

Đáng chú ý, biểu đồ tìm kiếm cho thấy “iphone 18 promax” gần như đi ngang trong phần lớn thời gian, trước khi tăng dựng đứng ở những giờ cuối. Đây cũng là thời điểm trùng với sự kiện Apple diễn ra, cho thấy mức độ quan tâm của người dùng tăng mạnh ngay sau khi các sản phẩm mới được công bố.

iPhone 18 Pro Max.

Không chỉ tên gọi iPhone 18 Pro Max, hàng loạt cụm từ liên quan cũng đồng loạt tăng mạnh. Trong bảng truy vấn đang tăng trưởng của Google Trends, “iphone 18 pro max apple”, “iphone 18 pro max giá dự kiến” và “đặt trước iphone 18 pro max” đều được đánh dấu “Breakout” - thuật ngữ Google sử dụng để chỉ những truy vấn có mức tăng đột biến.

Bên cạnh iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo cũng tạo ra một cú tăng trưởng đáng chú ý trên Google. Từ khóa “iphone duo” đạt 2.000+ lượt tìm kiếm và tăng tới 1.000% trong 24 giờ qua. Biểu đồ Google Trends cho thấy, lượng tìm kiếm iPhone Duo gần như ở mức rất thấp trong phần lớn thời gian, sau đó bất ngờ tăng vọt ở thời điểm sự kiện diễn ra.

Thời điểm bắt đầu xu hướng của “iphone duo” cũng chỉ khoảng một giờ trước thời điểm thống kê, cho thấy sức nóng của từ khóa đến rất nhanh sau sự kiện Apple. Mức tăng này rất đáng chú ý nếu đặt cạnh iPhone 18 Pro Max, vốn đã duy trì xu hướng trong thời gian dài hơn.

Không chỉ hai tên sản phẩm mới, bảng xếp hạng truy vấn còn cho thấy người dùng Việt đang tìm kiếm hàng loạt chủ đề liên quan đến việc mua iPhone sau sự kiện. Nổi bật là “apple store”, “viettel store”, “topzone”,... đều nằm trong nhóm 10 từ khóa tăng mạnh nhất.

Một số chủ đề khác cũng xuất hiện trong bảng xu hướng, trong đó có “fold 8”, cho thấy sự quan tâm của người dùng tới nhóm smartphone màn hình gập đối thủ đang tăng cùng thời điểm iPhone Duo được nhắc đến rộng rãi.