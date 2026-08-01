Nhiều người vẫn đang lãng phí sức mạnh cổng USB 3.0 trên máy tính

Trong thế giới công nghệ hiện đại, cổng USB đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc kết nối các thiết bị ngoại vi với máy tính. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ sự khác biệt giữa 2 chuẩn USB phổ biến: USB 2.0 và USB 3.0, đồng thời chính điều đó dẫn đến những nhầm lẫn khi kết nối.

Máy tính thường có cả cổng USB 2.0 và USB 3.0.

USB 3.0 nổi bật hơn hẳn so với USB 2.0 về tốc độ truyền tải dữ liệu. Cụ thể, USB 2.0 chỉ đạt tốc độ tối đa 480 Mbps, trong khi USB 3.0 có thể đạt tới 5 Gbps, và chuẩn USB 3.2 hiện đại thậm chí còn có thể đạt 20 Gbps. Điều đó có nghĩa việc kết nối các thiết bị như ổ SSD hoặc webcam Ultra HD với USB 3.0 sẽ mang lại hiệu suất tốt hơn rất nhiều.

Cách khai thác đúng cổng USB

Một cách đơn giản để phân biệt giữa hai chuẩn này là dựa vào màu sắc của cổng. Các cổng USB 2.0 thường có màu đen hoặc trắng, trong khi USB 3.0 thường có màu xanh lam. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà sản xuất đều tuân theo quy tắc này.

Mặc dù USB 3.0 là lựa chọn tối ưu cho các thiết bị yêu cầu băng thông lớn, USB 2.0 vẫn còn được sử dụng rộng rãi, đặc biệt cho các thiết bị như chuột và bàn phím, vì chúng không cần nhiều băng thông. Việc sử dụng USB 2.0 cho những thiết bị này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn giúp giảm chi phí sản xuất.

Đừng lãng phí sức mạnh USB 3.0 bằng cách kết nối với chuột và bàn phím.

Một câu hỏi thường gặp là liệu có thể cắm thiết bị USB 2.0 vào cổng USB 3.0 và ngược lại hay không? Câu trả lời là có. USB là định dạng tương thích ngược, cho phép thiết bị USB 2.0 hoạt động trên cổng USB 3.0 mà không gặp vấn đề gì. Dẫu vậy, nếu cắm thiết bị USB 3.0 vào cổng USB 2.0, hiệu suất sẽ bị giảm sút đáng kể.

Tóm lại, việc lựa chọn giữa USB 2.0 và USB 3.0 phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của người dùng. Nếu cần tốc độ cao cho các thiết bị hiện đại, hãy chọn USB 3.0. Ngược lại, với các thiết bị không yêu cầu băng thông lớn, USB 2.0 vẫn là một lựa chọn hợp lý.