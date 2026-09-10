OpenAI huy động 10.000 tác nhân AI giải mã bí ẩn toán học tồn tại 90 năm

OpenAI vừa thông báo một hệ thống nội bộ của công ty đã tìm ra điểm kỳ dị thời gian hữu hạn trong hệ phương trình Navier–Stokes ba chiều, mở ra tiềm năng giải quyết một trong bảy Bài toán Giải thưởng Thiên niên kỷ (Millennium Prize Problems) của toán học.

Bằng việc mô phỏng hiện tượng một xoáy lốc co sụp, dồn nén chuyển động và gia tốc khiến vận tốc tăng đến vô hạn trong khi tổng năng lượng vẫn duy trì ở mức hữu hạn, phát hiện này đã chạm tới cơ chế vật lý mà giới khoa học tìm kiếm suốt 90 năm qua.

Mô hình xoáy Navier-Stokes do Sir George Gabriel Stokes và OpenAI đề xuất.

Chiến dịch giải toán quy mô lớn bắt đầu từ ngày 1/9 với sự tham gia của khoảng 10.000 tác nhân AI chạy đồng thời, sử dụng mô hình thế hệ mới có năng lực vượt trội hơn GPT-6 Astra. Sau khi kế thừa kết quả nghiên cứu phương trình Euler từ 100 tác nhân trước đó và dùng Codex để tổng hợp ý tưởng, mạng lưới AI đã tìm ra lời giải vào ngày 5/9 chỉ sau 88 giờ, tiêu tốn khoảng 2,7 triệu tin nhắn và xấp xỉ 130 tỷ token đầu ra.

Sau khi đạt được kết quả, mô hình GPT-6 Astra đã dành thêm 17 giờ để hình thức hóa và kiểm tra lại toàn bộ bản chứng minh bằng ngôn ngữ toán học Lean. OpenAI khẳng định không nộp hồ sơ nhận giải thưởng trị giá 1 triệu USD của Quỹ Thiên niên kỷ, mà công bố bản chứng minh và mã Lean như một bằng chứng cho bước tiến vượt bậc về năng lực toán học của trí tuệ nhân tạo.

Công ty cũng đồng thời công bố công trình nghiên cứu độc lập của Levent Alpöge và nhà toán học Tristan Buckmaster thuộc đại học New York liên quan đến phương trình Euler có ngoại lực. Giới chuyên gia toán học hiện vẫn cần tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các lập luận để xác định xem bản chứng minh của AI có đáp ứng trọn vẹn mọi yêu cầu khắt khe của đề bài chính thức hay không.

OpenAI huy động sức mạnh của 10.000 tác nhân AI để giải toán.

Nếu vượt qua quá trình thẩm định chuyên môn, bước đột phá này sẽ chứng minh một cuộc tìm kiếm toán học do máy móc điều phối hoàn toàn có thể chinh phục những bí ẩn tồn tại hàng thập kỷ. Thành tựu giải mã Navier-Stokes trong thời gian ngắn khẳng định tiềm năng to lớn của AI trong việc thúc đẩy ranh giới tri thức của nhân loại.