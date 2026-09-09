TRỰC TIẾP: Apple trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo màn hình gập

Ngoài iPhone Duo, tâm điểm của sự kiện “Surprise and Shine” là bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple có thể thay đổi cách ra mắt iPhone khi chỉ đưa các mẫu cao cấp lên sân khấu trong tháng 9, còn iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và thế hệ iPhone Air tiếp theo sẽ được dời sang mùa xuân 2027. Chiến lược mới nhằm phân tách lịch ra mắt giữa các dòng máy, đồng thời giảm áp lực chi phí linh kiện đang tăng.

Những phiên bản iPhone 18 series được dự đoán sẽ ra mắt trong sự kiện sáng 10/9 và trong tương lai.

Về thiết kế, iPhone 18 Pro được đồn đoán vẫn giữ kích thước màn hình tương tự thế hệ trước nhưng có Dynamic Island nhỏ hơn. Apple có thể mang đến những màu mới như xanh nhạt, đỏ anh đào đậm và bạc, trong khi thiết kế mặt lưng được tinh chỉnh để tạo cảm giác liền mạch hơn. Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở Camera Control, với nút điều khiển được đơn giản hóa. Riêng iPhone 18 Pro Max có thể dày và nặng hơn đôi chút để trang bị viên pin dung lượng khoảng 5.100 - 5.200mAh.

Camera cũng là khu vực được kỳ vọng có nâng cấp. iPhone 18 Pro và Pro Max được cho là tiếp tục sử dụng hệ thống ba camera 48MP, nhưng camera chính có thể lần đầu được bổ sung khẩu độ biến thiên, cho phép kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh tốt hơn. Một số nguồn tin cho rằng tính năng này có thể chỉ xuất hiện trên bản Pro Max. Camera trước được đồn đoán tiếp tục ở mức 18MP, trong khi Apple được cho là đang nghiên cứu những thay đổi lớn hơn đối với hệ thống Face ID và Dynamic Island trong các thế hệ tiếp theo.

Về hiệu năng, iPhone 18 Pro nhiều khả năng được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, đi kèm khoảng 12GB RAM. Apple cũng có thể giới thiệu modem C2 do hãng tự phát triển, tiếp nối C1 và C1X, nhằm giảm phụ thuộc vào Qualcomm. Một tin đồn đáng chú ý khác cho biết iPhone 18 Pro có thể hỗ trợ kết nối 5G qua vệ tinh ở phạm vi rộng hơn hiện nay.