TRỰC TIẾP: Apple trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo màn hình gập
Đúng 0h ngày 10/9, mọi bí mật về bộ thiết bị iPhone 18 series của Apple đã chính thức được vén màn.
Sự kiện kết thúc.
iPhone Duo có giá khởi điểm từ 1.999 USD, với các tùy chọn dung lượng lưu trữ từ 256GB đến 2TB. Chương trình đặt trước bắt đầu vào ngày 16/10 và sản phẩm sẽ chính thức lên kệ vào ngày 23/10.
iPhone Duo được trang bị camera chính Fusion 48MP, camera này sở hữu tính năng "không có độ trễ màn trập" (zero shutter lag) từng được giới thiệu cách đây khoảng hai năm. Ngoài ra, máy còn có camera tele 12MP hỗ trợ zoom 2x.
iPhone Duo cũng hỗ trợ tính năng Photographic Styles mới và sở hữu camera selfie 12MP ở mặt ngoài. Camera FaceTime mới được đặt bên dưới màn hình trong. Người dùng có thể sử dụng tính năng quay/chụp kép (dual capture) trong FaceTime để hiển thị đồng thời khuôn mặt của mình và hình ảnh từ camera sau.
Về pin, các viên pin nằm ở hai bên thiết bị "hoạt động nhịp nhàng như một khối thống nhất", mang lại thời gian phát video lên đến 44 giờ khi sử dụng màn hình ngoài. Nếu sử dụng cả hai màn hình với tần suất ngang nhau, thiết bị có thể đạt được thời lượng lên tới 24 giờ cho mỗi lần sạc. Chỉ cần sạc trong 5 phút là người dùng đã có thể xem video trên màn hình ngoài trong 5 giờ.
Nhờ được tối ưu hóa về mặt phần mềm, iPhone Duo có khả năng kết nối lại với mạng di động nhanh hơn tại những khu vực có sóng yếu. Thiết bị này cũng hỗ trợ công nghệ 5G mmWave. Trên toàn cầu, iPhone Duo chỉ sử dụng eSIM; thiết kế này cho phép tận dụng tối đa không gian bên trong máy để kéo dài thời lượng pin.
Apple vẫn cho thấy sự chỉn chu trong từng đường nét khi áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào thiết kế của iPhone Duo để tăng độ bền, bao gồm polymer, titan hay sợi carbon. Tuy nhiên, về nếp gấp màn hình thì cần có trải nghiệm thực tế.
Cung cấp sức mạnh cho chiếc Duo là chip A20 Pro, được trang bị bộ xử lý hiển thị hỗ trợ cơ chế màn hình kép. Thiết bị cũng sở hữu hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) và modem di động Apple C2.
Trên iPhone Duo, các nút điều khiển chính được đặt sang một bên để dành nhiều không gian hơn cho nội dung. Chẳng hạn, trên màn hình khóa, trọng tâm được đặt nhiều hơn vào hình nền. Cách bố trí không gian này đã được áp dụng trên toàn bộ hệ sinh thái, và tất cả các ứng dụng của Apple cũng tận dụng triệt để thiết kế đó.
Ngoài ra, người dùng cũng có thể mở song song các ứng dụng khác nhau hoặc nhiều cửa sổ của cùng một ứng dụng (chẳng hạn như Safari). Tất nhiên, người dùng có thể ghép cặp các ứng dụng này để dễ dàng mở lại chúng sau này.
Khi xoay điện thoại sang hướng dọc, người dùng có thể thực hiện các thao tác như ghim video lên phần trên và mở khung chat nhóm ở phía dưới. iPhone Duo sẽ phản hồi tùy theo góc độ sử dụng như ở chế độ máy tính xách tay hoặc chế độ "lều" (tent mode) thường gọi trên laptop.
Máy sở hữu màn hình Super Retina kích thước 7,6 inch, lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max. Màn hình bên ngoài có kích thước 5,4 inch. Người dùng có thể sử dụng Apple Pencil trên cả hai màn hình. Máy cũng đạt chuẩn IP68 về khả năng kháng bụi và nước.
iPhone Duo có hai tùy chọn màu sắc: Trắng Ánh Sao (Star White) và Đêm Huyền Bí (Night Sky).
Theo mô tả của đại diện Apple, màn hình iPhone Duo mang lại trải nghiệm "đắm chìm ở cả chế độ ngang và dọc". Giao diện người dùng có các hiệu ứng chuyển động trực quan, đồng thời tỷ lệ khung hình được duy trì đồng nhất trên cả màn hình trong và màn hình ngoài. Camera FaceTime cũng được đặt ẩn dưới màn hình.
iPhone Duo sở hữu giao diện Liquid Glass của iOS 26. Trên thiết bị này, hệ thống sẽ chuyển các thành phần như nút bấm và bảng điều khiển sang màn hình phụ ở cạnh bên. Thanh "dock" trên màn hình chính được bố trí theo chiều dọc ở cạnh máy.
Lại đúng với thông tin rò rỉ, iPhone Duo màn hình gập đã chính thức xuất hiện.
Khi đại diện Apple công bố phiên bản vỏ gốm của chiếc Apple Watch mới đã khiến đám đông trong hội trường phải trầm trồ.
Về sức mạnh phần cứng, chip S11 trên Apple Watch sở hữu bộ xử lý luôn bật (always-on) tích hợp vùng bảo mật (Secure Enclave) mới, đi kèm khu vực lưu trữ âm thanh chuyên dụng. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị GPU và CPU mới.
Ngoài ra, Watch Series 12 và Watch Ultra 4 có khả năng nhận diện các âm thanh quan trọng như tiếng còi báo động hoặc tiếng trẻ em khóc. iPhone vốn đã có tính năng này, nên đây có thể coi là sự mở rộng của một tính năng sẵn có. Tuy nhiên, Live Rewind giờ đây cho phép bạn tua ngược lại tối đa 15 giây để nghe lại những gì ai đó đã nói mà có thể bạn đã bỏ lỡ.
Chỉ số nhịp tim nền được ghi nhận cứ mỗi 5 giây, suốt cả ngày. Tần suất này cao hơn 60 lần so với trước đây.
Còn chỉ số HRV sẽ được lấy mẫu thường xuyên hơn 24 lần, khoảng mỗi 5 phút, trong chế độ chạy nền.
Tiếp theo là Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 mới, với những nâng cấp lớn về sức khỏe, thể chất và trí tuệ nhân tạo (AI).
Bộ đôi sở hữu hệ thống cảm biến sức khỏe được phát triển dựa trên nền tảng cảm biến cũ nhưng đã cải tiến. Chẳng hạn, diện tích bề mặt điện cực đã được mở rộng để tiếp xúc tốt hơn với da khi đo điện tâm đồ (ECG). Các đi-ốt quang cũng được thiết kế lại, đồng thời các đèn LED xanh lá cây có kích thước lớn hơn và hoạt động hiệu quả hơn trong việc đo nhịp tim.
AirPods 5 có thể nghe nhạc tới 4 giờ khi bật tính năng chống ồn chủ động (ANC) và lên đến 20 giờ nhờ hộp sạc. Sản phẩm có giá 129 USD, sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 17/9.
Trong sự kiện này, Apple cũng mang giới thiệu AirPods mới là AirPods 5. Sản phẩm được trang bị công nghệ Adaptive EQ thế hệ mới cùng thiết kế mới nhằm cải thiện chất lượng âm thanh, và tính năng âm thanh không gian (spatial audio) được cá nhân hóa. Tai nghe cũng sở hữu tính năng Chống ồn Chủ động (Active Noise Cancellation) với khả năng giảm tiếng ồn hiệu quả hơn 50% so với thế hệ trước.
iPhone 18 Pro có giá khởi điểm là 1.199 USD. Với chương trình Apple Upgrade, iPhone 18 Pro sẽ có giá 34,99 USD mỗi tháng trong vòng 12 tháng. Khi đổi cũ lấy mới (trade-in) các dòng iPhone 14 trở lên, iFan có thể được giảm giá lên tới 1.200 USD. Chương trình đặt trước sẽ bắt đầu vào thứ Bảy này và sản phẩm sẽ chính thức lên kệ vào ngày 18/9.
Điểm lại thông tin về iPhone 18 Pro và Pro Max, đồng thời giới thiệu các phụ kiện mới như bộ sạc, ốp lưng và dây đeo chéo. Ngoài ra còn có một loại dây đeo cổ tay mới tương thích với cả ốp lưng iPhone và AirPods Pro.
Đại diện Apple tiết lộ, iPhone 18 Pro mới đã được sử dụng để quay video mà họ đang trình chiếu cho khách mời xem. Ngoài ra, Dynamic Island giờ đây đã nhỏ hơn cũng đúng với những gì đồn đoán từ trước.
Tổng hợp thông số và giá bán: Watch Series 12 có giá khởi điểm 399 USD và Ultra 4 có giá khởi điểm 799 USD, giữ nguyên mức giá như trước. Cả hai sản phẩm đều đã có thể đặt trước, giao hàng từ ngày 18/9.
Đại diện Apple cũng dành rất nhiều thời lượng để nói về camera trên bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Chẳng hạn, tính năng Pro Controls hỗ trợ quay video, cho phép tạo độ nhòe chuyển động (motion blur) tùy theo tốc độ khung hình. Ngoài ra, hệ thống theo dõi lấy nét thông minh mới sử dụng các mô hình AI để giữ cho chủ thể luôn sắc nét.
Apple cũng đang giới thiệu Apple Reference Image - tính năng có thể xác thực độ nguyên bản của bức ảnh chụp bằng iPhone 18 Pro. Tính năng này được tích hợp ngay trong cảm biến, với việc camera chính mới sẽ ký xác thực dữ liệu ảnh ở cấp độ điểm ảnh ngay tại thời điểm chụp.
Về thời lượng pin, hiệu suất của chip A20 Pro cùng các cải tiến hệ thống và thiết kế pin trên iPhone 18 Pro giúp máy đạt thời gian sử dụng tương đương với iPhone 17 Pro Max dù có kích thước nhỏ hơn. iPhone 18 Pro dự kiến có thể hoạt động tới 36 giờ, trong khi con số này ở bản 18 Pro Max là 45 giờ - mức thời lượng pin dài nhất từng thấy trên một chiếc iPhone.
Ngoài ra, tốc độ sạc có dây cũng đang được cải thiện, cho phép sạc được 50% pin chỉ trong vòng 15 phút.
So sánh hiệu năng iPhone 18 Pro so với các thế hệ tiền nhiệm.
iPhone 18 Pro được trang bị "buồng hơi thế hệ mới" với diện tích bề mặt lớn gấp ba lần so với loại trên iPhone 17 Pro. Linh kiện này được kết hợp với "vật liệu graphite có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn".
Chi tiết hơn về vi xử lý A20 Pro, chipset này sở hữu CPU 6 nhân, bao gồm 2 nhân siêu hiệu năng mới nhanh hơn tới 20% và 4 nhân tiết kiệm điện năng mới. Các nhân siêu hiệu năng mới này "có sức mạnh ngang ngửa máy tính để bàn và nhanh nhất trong số các loại chip smartphone hiện nay". Chip này cũng được trang bị GPU 7 nhân với tốc độ xử lý nhanh hơn.
Các thông số trên được Apple hứa hẹn mang lại hiệu năng đồ họa nhanh hơn tới 40%, cùng với băng thông lớn hơn giúp cải thiện hiệu suất chơi game. Chip này cũng được trang bị sáu bộ tăng tốc thần kinh để đẩy nhanh các tác vụ AI. Nhìn chung, A20 Pro sở hữu băng thông tăng 50%.
Apple Intelligence cũng như các tính năng học máy "Notify Me" (Thông báo cho tôi) trong thẻ Safari, Image Playground và các công cụ chỉnh sửa trong ứng dụng Ảnh (Photos) đều chạy cục bộ trên thiết bị, giúp tăng tốc độ xử lý. Tất cả được hỗ trợ bởi vi xử lý A20 Pro trên tiến trình 2nm, đúng như thông tin rò rỉ trước đó.
Một video trình chiếu cho thấy một người chụp ảnh tại quầy bán trái cây, hỏi về các ý tưởng công thức nấu ăn và nhờ trợ lý thêm những nguyên liệu đó vào danh sách mua sắm. Các ứng dụng như WhatsApp hay Outlook cũng có thể tích hợp với trí tuệ nhân tạo Siri.
Rincon cho biết iPhone 18 Pro sẽ được trang bị các mô hình nền tảng mới nhất của công ty để xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị, đồng thời chia sẻ về cách các mô hình này vận hành tính năng Siri AI.
"Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa những trải nghiệm này lên một tầm cao mới với thế hệ iPhone tiếp theo", ông nói. Và một đoạn video khác bắt đầu được trình chiếu, hiển thị hình ảnh mặt trăng được chụp bằng iPhone 17 Pro.
Các màu mới của iPhone 18 Pro là "Glacier" và "Burgundy", chúng trông giống màu xanh nhạt và đỏ ánh đồng. Sau đó, Ternus nhường lại sân khấu cho Lilian Rincon để nói về Apple Intelligence.
Ternus chia sẻ về việc AI có thể trở nên hữu ích hơn như thế nào khi kết nối cuộc sống của bạn với các ứng dụng, dịch vụ và sản phẩm mà bạn sử dụng hàng ngày. Ông cho rằng, thiết bị tích hợp AI này sẽ đóng vai trò là trung tâm cá nhân thông minh của mỗi người.
"Nếu được thiết kế phiên bản lý tưởng của trung tâm này ngay từ đầu, bạn sẽ thực hiện như thế nào?". Câu hỏi này rõ ràng đang mở đường cho một sự kiện ra mắt sản phẩm xoay quanh AI.
"Bạn cần một màn hình lớn, đẹp mắt để hiển thị nội dung phong phú", ông nói và liệt kê camera, micro và thời lượng pin là những yếu tố quan trọng khác. "Thiết bị cũng cần dễ sử dụng và hoạt động mượt mà, đồng bộ với các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ khác. Nói cách khác, bạn sẽ có được một thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Đó chính là iPhone", ông nhấn mạnh.
Sự kiện bắt đầu, John Ternus - tân CEO của Apple chào mừng các khách mời.
"Suy cho cùng, chúng tôi chỉ muốn tạo ra những sản phẩm mang lại tác động ý nghĩa đối với cuộc sống của mọi người", John Ternus mở đầu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi thế giới theo những cách mà ngày nay chúng ta thậm chí chưa thể hình dung nổi", ông nói thêm.
Ông chia sẻ rằng, hôm nay có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón, rồi bước xuống sân khấu. Sau đó, một đoạn video bắt đầu được trình chiếu.
Chỉ 10 phút nữa thôi, sự kiện sẽ chính thức bắt đầu. Apple đang thông báo cho khách mời xác định các lối thoát hiểm trong không gian sự kiện.
Rất nhiều người đang chụp ảnh tự sướng, quay video không gian sự kiện cũng như video tự sướng tại Nhà hát Steve Jobs. Theo chia sẻ của một số người, đây là sự kiện phần cứng Apple lần đầu tiên mà họ tham dự.
"Giờ thì đã ổn định chỗ ngồi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Dù không có được vị trí đẹp như năm ngoái, nhưng tôi sẽ chấp nhận cảnh phải chen lấn để được trải nghiệm các thiết bị sau đó. Năm nay thực sự có quá nhiều người cầm máy ảnh chen lấn đầy hung hăng ở đây!", biên tập viên Engadget mô tả một không gian sự kiện đầy rối ren.
Khách tham dự bắt đầu được vào bên trong hội trường Nhà hát Steve Jobs và ổn định chỗ ngồi.
Chỉ hơn 30 phút nữa bắt đầu sự kiện, các bài đăng từ mong chờ, khen chê tới khịa Apple bắt đầu dày đặc trên mạng xã hội tại Việt Nam.
Engadget tiếp tục dẫn lời một người: "Tôi ước gì Apple ra mắt một chiếc iPhone dạng gập. Tôi chẳng cần phải mang theo cái iPad Mini trong túi quần nữa, và chắc chắn là tôi cũng chẳng cần đến bút cảm ứng. Tôi tin là đa số người mua cũng sẽ đồng tình thôi. Tôi chỉ muốn cái cảm giác 'cộp' đầy thỏa mãn khi gập máy lại mà không phải đánh đổi chất lượng vốn có của iPhone!".
Nếu Apple thật sự tung điện thoại gập đầu tiên của mình, chắc chắn nó sẽ được mang ra để so sánh, mổ xẻ cùng với Samsung Galaxy Fold8 rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, người dùng smartphone tại Việt Nam cũng đang tỏ ra vô cùng háo hức cho điều này.
Bài đăng của Facebooker Quốc Phan. (Ảnh chụp màn hình)
Bên ngoài hội trường, mọi người bàn tán xôn xao về chiếc điện thoại gập có thể sẽ được Apple công bố trong ít phút nữa.
Engadget dẫn lại một chia sẻ: "Chào mừng đến với California! Dưới góc độ người dùng Android, tôi rất vui khi thấy Apple cuối cùng cũng làm điện thoại gập để tạo ra sự cạnh tranh cho phe chúng tôi. Các mẫu điện thoại gập hiện nay đã trở nên nhàm chán quá nhanh!".
"Tôi rất thích khi mọi người ủng hộ sự cạnh tranh lành mạnh!", biên tập viên Cherlynn Low của Engadget chia sẻ.
Khách tham dự bắt đầu tập trung trước cửa vào nhà hát Steve Jobs Theater.
Việc tham dự sự kiện của Apple có thể hơi bất tiện nếu người đưa tin không phải là người thường xuyên sử dụng các thiết bị của hãng. Mọi thứ sẽ diễn ra trôi chảy và thuận tiện hơn nhiều nếu biết dùng các tính năng như Apple Wallet, AirDrop,... Và các biên tập viên cho biết, họ cũng có cảm giác Apple không mấy mặn mà với những người sử dụng các thiết bị như điện thoại Android hay laptop chạy Windows.
Các phóng viên, biên tập viên tại hiện trường cho biết họ vẫn luôn cảm thấy hồi hộp và lo lắng mỗi khi tới đưa tin sự kiện ra mắt iPhone mới. Họ phải tìm kiếm một chỗ ngồi đẹp để có thể chụp được những khung hình ấn tượng, trong bối cảnh lượng khách mời tới sự kiện năm nay có vẻ đông hơn trước.
Sau lời đùa vui, biên tập viên Cherlynn Low của Engadget nhanh chóng phân minh: "Thú thật là chúng tôi không hề bị phân tâm bởi chuyện ăn uống. Ngay khi đến nơi, chúng tôi đã lập tức chào hỏi bạn bè trong ngành cũng như các đầu mối liên hệ bên bộ phận PR của Apple và tranh thủ trò chuyện, cập nhật tin tức về cuộc sống của nhau".
Các biên tập viên của Cnet khoe ảnh tới tác nghiệp tại sự kiện, trong khi biên tập viên Engadget đùa vui với bức ảnh bữa ăn nhẹ do Apple chuẩn bị: "Xin lỗi vì sự gián đoạn, chúng tôi đã bị phân tâm bởi...".
Nhóm biên tập viên Cnet.
Bữa ăn nhẹ phục vụ giới truyền thông.
Biên tập viên Sam Rutherford của Engadget đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên ở bên ngoài khuôn viên sự kiện ở Apple Park, với chiếc thẻ đeo.
Cùng với đó, người này bình luận:
"Thách thức đối với Apple là họ đang gia nhập một thị trường đã khá ổn định và phát triển.
Samsung đã tung ra thị trường 8 thế hệ điện thoại gập, còn Google cũng đã có 3 thế hệ. Ngay trong năm nay, Moto cũng đã tham gia cuộc chơi với mẫu Razr Fold. Đó là chưa kể đến hàng loạt mẫu điện thoại gập mới từ các nhà sản xuất Trung Quốc.
Theo tôi, điều này đồng nghĩa với việc Apple không có nhiều dư địa để mắc sai lầm; họ buộc phải tung ra một sản phẩm hoàn hảo ngay từ đầu. Chiếc iPhone Duo/Ultra cần phải thể hiện xuất sắc ở mọi khía cạnh ngay khi mới ra mắt".
Thẻ đeo cho giới truyền thông vào sự kiện.
Bên ngoài nhà hát nơi diễn ra sự kiện trong công viên Apple Park.
Đây là lần đầu tiên John Ternus xuất hiện với tư cách là CEO của Apple, và ông đã mở màn cho sự kiện quan trọng này bằng một động thái "nhá hàng" trên mạng xã hội. Ông đăng một bài viết đầy ẩn ý trên X kèm theo đoạn video dài 14 giây, trong đó có một luồng sáng chiếu vào một bề mặt cong, bóng loáng.
Trừ một số phiên bản đặc biệt, Apple thường duy trì lịch trình phát hành iPhone tương đối ổn định nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất, cung ứng và phân phối trên toàn cầu. Từ năm ngoái, Việt Nam đã nằm trong nhóm thị trường được mở bán iPhone sớm, cùng thời điểm với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác.
Theo các nhà phân phối và hệ thống bán lẻ chính hãng Apple tại Việt Nam, chính sách mở bán trong năm nay nhiều khả năng không thay đổi. Do đó, iPhone 18 series được dự đoán có thể lên kệ tại Việt Nam từ ngày 18/9, nếu lịch trình toàn cầu của Apple được giữ nguyên.
Hiện, Apple Store đã tạm đóng cửa để đón chờ sự kiện. Nếu đúng như thường lệ, ngay sau sự kiện, Apple Store sẽ hoạt động trở lại với lựa chọn bổ sung iPhone 18 series, đồng thời giá bán các phiên bản cũ có thể thay đổi.
Về giá bán, những rò rỉ sát giờ ra mắt cho thấy iPhone 18 Pro có thể khởi điểm từ 1.199 USD, tăng 100 USD so với iPhone 17 Pro; trong khi iPhone 18 Pro Max được đồn đoán từ 1.299 USD. Một số dự báo trước đó thậm chí đưa mức giá Pro lên 1.249 - 1.299 USD và Pro Max 1.349 - 1.399 USD do chi phí bộ nhớ tăng mạnh. Với các phiên bản dung lượng cao, iPhone 18 Pro có thể có các mức 1.199, 1.399 và 1.599 USD tương ứng 256GB, 512GB và 1TB; Pro Max có thể thêm tùy chọn 2TB với giá khoảng 2.099 USD.
Đáng chú ý nhất là iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập được cho là có giá khởi điểm 1.999 USD cho bản 256GB. Các phiên bản cao hơn có thể lên khoảng 2.399 USD cho 512GB và khoảng 2.999 USD cho bản dung lượng lớn nhất, tùy cấu hình.
Ngoài iPhone Duo, tâm điểm của sự kiện “Surprise and Shine” là bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple có thể thay đổi cách ra mắt iPhone khi chỉ đưa các mẫu cao cấp lên sân khấu trong tháng 9, còn iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và thế hệ iPhone Air tiếp theo sẽ được dời sang mùa xuân 2027. Chiến lược mới nhằm phân tách lịch ra mắt giữa các dòng máy, đồng thời giảm áp lực chi phí linh kiện đang tăng.
Những phiên bản iPhone 18 series được dự đoán sẽ ra mắt trong sự kiện sáng 10/9 và trong tương lai.
Về thiết kế, iPhone 18 Pro được đồn đoán vẫn giữ kích thước màn hình tương tự thế hệ trước nhưng có Dynamic Island nhỏ hơn. Apple có thể mang đến những màu mới như xanh nhạt, đỏ anh đào đậm và bạc, trong khi thiết kế mặt lưng được tinh chỉnh để tạo cảm giác liền mạch hơn. Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở Camera Control, với nút điều khiển được đơn giản hóa. Riêng iPhone 18 Pro Max có thể dày và nặng hơn đôi chút để trang bị viên pin dung lượng khoảng 5.100 - 5.200mAh.
Camera cũng là khu vực được kỳ vọng có nâng cấp. iPhone 18 Pro và Pro Max được cho là tiếp tục sử dụng hệ thống ba camera 48MP, nhưng camera chính có thể lần đầu được bổ sung khẩu độ biến thiên, cho phép kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh tốt hơn. Một số nguồn tin cho rằng tính năng này có thể chỉ xuất hiện trên bản Pro Max. Camera trước được đồn đoán tiếp tục ở mức 18MP, trong khi Apple được cho là đang nghiên cứu những thay đổi lớn hơn đối với hệ thống Face ID và Dynamic Island trong các thế hệ tiếp theo.
Về hiệu năng, iPhone 18 Pro nhiều khả năng được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, đi kèm khoảng 12GB RAM. Apple cũng có thể giới thiệu modem C2 do hãng tự phát triển, tiếp nối C1 và C1X, nhằm giảm phụ thuộc vào Qualcomm. Một tin đồn đáng chú ý khác cho biết iPhone 18 Pro có thể hỗ trợ kết nối 5G qua vệ tinh ở phạm vi rộng hơn hiện nay.
Trước "giờ G" sự kiện, Apple được cho là sẽ gọi mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên là iPhone Duo, thay vì iPhone Ultra như nhiều đồn đoán trước đó. Theo thông tin được The Verge đề cập, tên gọi “Duo” nhằm nhấn mạnh thiết kế gồm hai phần màn hình có thể mở ra như một cuốn sách. Máy được đồn đoán có màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình trong 7,8 inch, đồng thời tập trung vào thiết kế mỏng nhưng vẫn đảm bảo độ bền của bản lề và màn hình.
iPhone Duo có thể thuộc nhóm smartphone đắt nhất thị trường với giá khởi điểm khoảng 2.000 USD (khoảng 51,8 triệu đồng) cho phiên bản 256 GB, trong khi bản cao cấp nhất có thể gần 3.000 USD. Tất nhiên, Apple chưa xác nhận gì về tên gọi, giá bán hay cấu hình sản phẩm, nhưng nếu xuất hiện tại sự kiện ngày 10/9 (giờ Việt Nam).
Khoảng một tuần trước, Apple đã gửi thư mời sự kiện ra mắt thế hệ iPhone 18 series. Giống năm ngoái, sự kiện bắt đầu lúc 10h ngày 9/9 (0h ngày 10/9, giờ Việt Nam) tại nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park ở California (Mỹ). Người dùng có thể theo dõi trực tiếp qua trang web chính thức của Apple trên Safari, ứng dụng Apple TV và kênh YouTube của hãng.
Đáng chú ý, theo các thông tin rò rỉ, sự kiện năm nay có thể khác thông lệ khi hãng chỉ công bố iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, thay vì phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn. Trong khi đó, iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air thế hệ thứ hai có thể được Apple giới thiệu vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau.
Thư mời theo dõi sự kiện ra mắt iPhone 18 series.
Theo tin đồn mới nhất, viên pin của mẫu smartphone cao cấp iPhone 18 Pro Max có thể lập kỷ lục mới trong lịch sử iPhone.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/09/2026 16:50 PM (GMT+7)