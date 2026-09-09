iPhone 18 Pro ​​sẽ trở thành smartphone tiêu biểu mới của Apple

Từ lâu, Apple vẫn luôn ra mắt nhiều mẫu iPhone mới mỗi năm và chắc chắn sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Tuy nhiên, tại sự kiện của Apple trong tuần này, dòng sản phẩm iPhone sẽ chứng kiến ​​một sự thay đổi lớn.

Thay vì ra mắt các tùy chọn "iPhone" và "iPhone Pro" như thường lệ, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ vắng mặt.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Nhiều báo cáo cho thấy Apple đã hoãn việc ra mắt iPhone 18 cũng như iPhone Air 2 sang đầu năm 2027. Điều này khiến dòng sản phẩm mùa thu chỉ còn lại các mẫu:

- iPhone 18 Pro

- iPhone 18 Pro Max

- iPhone Ultra

Việc trì hoãn iPhone 18 so với lịch trình ra mắt thông thường đồng nghĩa với việc iPhone 18 Pro sẽ trở thành mẫu iPhone tiêu chuẩn mới của Apple.

Những người dùng cần một thiết bị giá rẻ hơn vẫn có thể chọn iPhone 17 của năm ngoái hoặc iPhone 17e hay iPhone Air. Tuy nhiên, trong các chiến dịch tiếp thị của Apple và các nhà mạng vào mùa thu và dịp lễ hội sắp tới, sẽ không có "iPhone 18" nào để quảng bá như một mẫu iPhone tiêu chuẩn mới. Thay vào đó, iPhone 18 Pro sẽ đảm nhận vai trò này.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

iPhone Ultra sẽ có giá quá cao và có lẽ chỉ dành cho một nhóm khách hàng nhỏ hơn.

Vì vậy, đối với người dùng phổ thông muốn sở hữu "chiếc iPhone mới", Apple về cơ bản sẽ chỉ có hai lựa chọn: iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Đây là một thử nghiệm thú vị và có thể giúp iPhone 18 Pro trở thành mẫu iPhone Pro bán chạy nhất. Tuy nhiên, đi kèm với việc tăng giá dự kiến, đây cũng là một rủi ro đối với Apple. Những khách hàng đang cân nhắc nâng cấp có thể sẽ tiếp tục sử dụng chiếc iPhone hiện tại lâu hơn vì không có phiên bản iPhone 18 nào để nâng cấp lên.