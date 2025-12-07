Xiaomi mất hút khỏi danh sách 10 smartphone bán chạy nhất hiện nay

Trước khi đi sâu vào danh sách, chúng ta cần nhớ rằng điều đó không đồng nghĩa với việc người dùng nên lựa chọn các mẫu smartphone trong danh sách, bởi đó chỉ đơn giản là lựa chọn phù hợp cho đại đa số nhu cầu của người dùng ở thời điểm hiện tại.

Danh sách top 10 smartphone bán chạy nhất quý 3/2025 được Counterpoint Research ghi nhận: 1. iPhone 16 2. iPhone 16 Pro 3. iPhone 16 Pro Max 4. iPhone 16e 5. Galaxy A16 5G 6. Galaxy A06 7. Galaxy A36 8. Galaxy A56 9. Galaxy A16 4G 10. iPhone 17 Pro Max

Đáng chú ý, Xiaomi đã không còn nằm trong top 10, trong khi Samsung và Apple tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Apple nổi bật với 4 mẫu iPhone bán chạy nhất của top 10, điều này càng khẳng định sự ưa chuộng của người tiêu dùng đối với thương hiệu Mỹ.

So với cùng kỳ năm 2024, sự tụt hạng của Xiaomi là điều bất ngờ. Trước đó, mẫu Redmi 13C từng đứng ở vị trí thứ 7, tuy nhiên sản phẩm kế nhiệm không đạt được thành tích tương tự. Thêm vào đó, không có mẫu điện thoại dòng “S” nào của Samsung lọt vào top 10, điều này chứng tỏ sự giảm sút trong sự quan tâm của người tiêu dùng đối với dòng Galaxy S25.

iPhone 16 đứng đầu top 10 smartphone bán chạy nhất trong quý 3/2025, thời điểm iPhone 17 mới chỉ bán ra một thời gian.

Nhìn chung, bảng xếp hạng nói trên phản ánh rõ ràng hành vi tiêu dùng trên thị trường toàn cầu. Khi tìm kiếm một chiếc điện thoại cao cấp, Apple là lựa chọn hàng đầu. Ngược lại, Samsung lại là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu một chiếc điện thoại tầm trung.