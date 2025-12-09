Chi phí thay màn hình Huawei Mate X7 đủ để "tậu" Xiaomi 17 Pro

Huawei vừa chính thức ra mắt smartphone màn hình gập mới nhất, Mate X7, với mức giá khởi điểm lên tới 12.999 nhân dân tệ (giá bán tại Việt Nam 48,2 triệu đồng). Tuy nhiên, chi phí sửa chữa của sản phẩm này cũng không hề rẻ. Để giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Huawei đã công bố danh sách giá linh kiện sửa chữa cho Mate X7.

Màn hình là linh kiện có chi phí sửa chữa cao nhất, với giá lắp ráp toàn bộ màn hình (bao gồm màn hình trong, khung viền và pin) lên tới 5.199 nhân dân tệ (khoảng 19,38 triệu đồng). Để so sánh, số tiền này đủ để mua một chiếc Xiaomi 17 Pro (giá bán tại Việt Nam 18,59 triệu đồng). Ngay cả màn hình ngoài nhỏ hơn cũng có giá 999 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng).

Mate X7 sở hữu màn hình ngoài 6.49 inch và màn hình trong lớn 8 inch, cả hai đều hỗ trợ tốc độ làm mới thích ứng từ 1 đến 120Hz và công nghệ làm mờ PWM tần số cao 1440Hz, với độ sáng tối đa đạt 3.000 nit cho màn hình ngoài và 2.500 nit cho màn hình trong. Huawei cho biết màn hình bên trong được trang bị cấu trúc siêu bền với ba lớp đầu tiên trong ngành, điều này có thể lý giải cho mức chi phí sửa chữa cao.

Ngoài màn hình, các linh kiện chính khác cũng có giá không hề rẻ. Bo mạch chủ có giá 3.179 nhân dân tệ (khoảng 11,75 triệu đồng), pin 299 nhân dân tệ (khoảng 1,11 triệu đồng) và nắp lưng 579 nhân dân tệ (khoảng 2,16 triệu đồng).

Camera sau cũng được bán riêng, trong đó cảm biến chính 50MP có giá 759 nhân dân tệ (khoảng 2,8 triệu đồng), trong khi camera tele có giá 809 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng). Tuy nhiên, một số bộ phận nhỏ hơn như khay SIM và cáp USB-C thay thế lại có giá khá rẻ, với khay SIM chỉ 10 nhân dân tệ (khoảng 37 nghìn đồng) và cáp USB-C thay thế có giá 11 nhân dân tệ (khoảng 41 nghìn đồng).