Hai phiên bản Xiaomi Redmi 15 5G chênh nhau 1,1 triệu đồng, nên chọn bản nào?

Xiaomi Redmi 15 5G là mẫu smartphone phổ thông có pin "trâu", màn hình lớn, hiệu năng ổn định nhờ Snapdragon 6s Gen 3 và có NFC. Nhược điểm nằm ở trọng lượng máy, camera chụp đêm chưa nổi bật, và bản RAM thấp (4GB/128GB giá 5,6 triệu đồng) có thể sẽ không phù hợp để dùng lâu dài. Trường hợp chọn bản 8GB/256GB (giá 6,7 triệu đồng), đây là chiếc máy đáng cân nhắc trong phân khúc phổ thông.

Xiaomi Redmi 15 5G.

Thiết kế

Redmi 15 5G mang dáng dấp quen thuộc của smartphone pin lớn nhưng khác biệt nhờ trang bị cảm biến hồng ngoại và cả công nghệ kết nối không dây NFC. Khi cầm trên tay, cảm giác chắc chắn, đầm tay, nhưng nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài hoặc cầm một tay sẽ nhận ra máy hơi nặng, khoảng 214g.

Bù lại, thiết kế bo cong bốn cạnh giúp cảm giác cấn tay giảm đáng kể, nhất là khi dùng để xem phim hoặc lướt mạng xã hội trong thời gian dài. Mặt lưng hoàn thiện dạng nhám, hạn chế bám vân tay. Ngoài ra, chuẩn kháng nước bụi IP64 hứa hẹn sẽ giúp người dùng yên tâm hơn khi dùng ngoài trời hoặc trong điều kiện tay ướt, mồ hôi nhiều.

Màn hình & Âm thanh

Màn hình 6,9-inches Full HD+ là điểm mạnh dễ nhận thấy khi sử dụng thực tế. Không gian hiển thị lớn giúp đọc nội dung, xem video hay chia đôi màn hình xử lý công việc rất thoải mái. Tần số quét 144Hz AdaptiveSync thể hiện rõ khi cuộn trang, chuyển cảnh hay chơi game, độ mượt vượt trội so với các màn hình 90Hz trong cùng phân khúc.

Độ sáng cũng đủ tốt để dùng ngoài trời, màu sắc thiên hướng trung tính, không quá rực nhưng dễ chịu cho mắt khi nhìn lâu. Redmi 15 5G đạt nhiều chứng nhận TÜV Rheinland, bao gồm Low Blue Light, Flicker Free và Circadian Friendly, nên trải nghiệm ban đêm ít gây mỏi mắt.

Âm thanh loa ngoài hỗ trợ Dolby Atmos cho âm lượng lớn, tiếng rõ, dải trung tốt, xem phim và chơi game đều có không gian âm thanh rộng hơn so với mặt bằng chung. Tất nhiên, loa ngoài này không phù hợp để nghe nhạc - tác vụ đòi hỏi trải nghiệm âm thanh phải cao cấp hơn.

Màn hình rộng rãi.

Hiệu năng

Snapdragon 6s Gen 3 là nền tảng giúp Xiaomi Redmi 15 5G tạo khác biệt so với các đối thủ dùng Exynos 1330 như Samsung Galaxy A17 5G. Trong thử nghiệm thực tế, máy đạt hơn 490.000 điểm AnTuTu, phản ánh khả năng xử lý ổn định ở nhóm tầm trung. Các tác vụ hằng ngày như lướt web, xem video 4K, chuyển đổi ứng dụng diễn ra mượt.

So với Exynos 1330, Snapdragon 6s Gen 3 cho trải nghiệm ổn định hơn, GPU xung nhịp cao giúp xử lý đồ họa tốt và ít xảy ra hiện tượng giật khung hình đột ngột. Song phiên bản đi kèm 4GB RAM chỉ phù hợp nhu cầu cơ bản, thay vào đó phiên bản 8GB/256GB mới là lựa chọn đáng mua nhất cho sử dụng lâu dài.

Thực tế trải nghiệm chơi game Liên Quân Mobile và PUBG Mobile, máy chạy ổn ở thiết lập đồ họa trung bình, khung hình duy trì khá đều. Tuy nhiên, khi chơi liên tục trên 30 phút, máy bắt đầu tỏa nhiệt ở mặt lưng, hiệu năng có giảm nhẹ nhưng không tụt mạnh.

HyperOS có giao diện thân thiện.

Camera

Camera chính 50MP cho chất lượng ảnh tốt trong điều kiện đủ sáng, chi tiết rõ, màu sắc trung thực, không bị xử lý quá tay. Chụp phong cảnh hay đời thường đều cho ảnh thành phẩm tự nhiên, dễ chỉnh sửa hậu kỳ. Ở chế độ chân dung, khả năng tách nền ổn trong tầm giá, viền tóc xử lý chấp nhận được.

Đáng chú ý, máy tích hợp sâu các tính năng AI như AI Erase (loại bỏ vật thể không mong muốn) và AI Sky (tùy biến hiệu ứng bầu trời). Dù hãng gọi là AI nhưng trên thực tế, người viết đánh giá đây đơn giản là các công cụ chỉnh sửa ảnh cơ bản bằng thuật toán.

Điểm hạn chế nằm ở chụp đêm: Ảnh thiếu sáng chưa thật sự ấn tượng, chi tiết giảm và cần qua công cụ chỉnh sửa hoặc chế độ AI để cải thiện. Còn ở mặt trước, camera đáp ứng tốt nhu cầu selfie, gọi video, màu da dễ nhìn nhưng không phải điểm nhấn lớn của máy.

Pin

Pin 7.000mAh là lợi thế lớn của Redmi 15 5G. Theo công bố của hãng, máy có thể đạt hơn 2 ngày sử dụng liên tục, xem video liên tục tới 25 giờ, nghe nhạc 108 giờ hoặc đọc nội dung 30 giờ.

Còn trải nghiệm thực tế cho thấy, với nhu cầu hỗn hợp gồm lướt web, xem YouTube, mạng xã hội và nhắn tin, máy dễ dàng dùng hai ngày mới cần sạc. Khi pin xuống 1%, máy vẫn có thể chờ và thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Sạc nhanh 33W giúp cải thiện tốc độ sạc pin nhưng không phải quá "thần tốc", trong khi sạc ngược 18W biến thiết bị thành pin dự phòng khi cần. Pin cũng được tối ưu cho môi trường lạnh tới -20°C và có độ bền cao, sau 1.600 chu kỳ sạc vẫn giữ hơn 80% dung lượng.