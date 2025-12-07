Xuất hiện một phiên bản cao cấp hơn của Xiaomi 17 Ultra

Theo thông tin từ cơ sở dữ liệu IMEI và GSMA, dòng sản phẩm Xiaomi 17 Ultra đã chính thức được xác nhận với hai phiên bản khác nhau. Trong khi phiên bản tiêu chuẩn mang mã hiệu P1, thì phiên bản cao cấp hơn mang mã P1S, có tên thương mại "Leica Leitzphone powered by Xiaomi", đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ.

Hình ảnh rò rỉ của phiên bản xa xỉ "Leica Leitzphone powered by Xiaomi"

Đây được coi là một bước đi chiến lược táo bạo, đánh dấu sự phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa Xiaomi và Leica, không chỉ dừng lại ở việc tinh chỉnh thấu kính mà còn mở rộng sang việc phát triển một thiết bị phần cứng hoàn chỉnh.

Về mặt kỹ thuật, các hình ảnh rò rỉ từ bộ phụ kiện Photography Kit đã bác bỏ tin đồn về việc trang bị hệ thống 4 camera. Thay vào đó, Xiaomi 17 Ultra sẽ sử dụng thiết lập 3 camera tối ưu hóa. Việc loại bỏ một ống kính được cho là cần thiết để tạo không gian cho cảm biến tele tiềm vọng khổng lồ 200MP (S5KHPE) và cảm biến chính 50MP OV50X thế hệ mới. Ngoài ra, máy còn được trang bị camera góc siêu rộng và camera selfie, cả hai đều có độ phân giải 50MP.

Dự kiến, cả hai phiên bản sẽ được ra mắt vào tháng 12/2025, đều được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm và chạy sẵn hệ điều hành HyperOS 3, tích hợp các thuật toán AI nhiếp ảnh độc quyền. Với phiên bản Leitzphone, Xiaomi không chỉ tập trung vào hiệu năng mà còn đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc smartphone xa xỉ, nơi thương hiệu và trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp được ưu tiên hàng đầu.