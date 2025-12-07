Xiaomi chơi lớn khiến cả người dùng iPhone cũng thèm muốn

Nhà sản xuất Trung Quốc tiếp tục khẳng định mình là một trong những công ty điện thoại di động lớn nhất hiện nay khi không có dấu hiệu chậm lại và vẫn kiên định trong việc củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ.\

Smartphone​​​ với pin 10.000 mAh của Xiaomi chuẩn bị ra mắt.

Mới đây, Xiaomi đã đầu tư vào một kiến trúc pin mới với hy vọng giúp họ vượt lên trước các đối thủ cạnh tranh. Cụ thể, các tin đồn gần đây cho biết Xiaomi sắp ra mắt smartphone với pin silicon-carbon dung lượng lớn 10.000 mAh.

Trong những năm qua, Xiaomi đã có những bước tiến vượt bậc khi bắt đầu đầu tư vào công nghệ pin silicon-carbon. Đây được coi là một trong những bước tiến lớn nhất trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, giúp gã khổng lồ Trung Quốc vượt qua những hạn chế của pin lithium-ion truyền thống. Công nghệ này không chỉ tăng đáng kể mật độ năng lượng mà còn cho phép đạt dung lượng gần 7.000 mAh, trong khi độ dày của thiết bị không bị tăng.

Việc thay thế một phần than chì bằng silicon ở cực dương giúp pin có khả năng lưu trữ nhiều năng lượng hơn trên mỗi gam, mang lại hiệu suất vượt trội trong các tình huống đòi hỏi khắt khe như phát trực tuyến 5G, chơi game cường độ cao và duyệt web kéo dài. Hơn nữa, với khả năng dẫn điện cao hơn, pin mới hỗ trợ sạc nhanh 100W qua cáp và sạc không dây 50W cho phép sạc đầy trong khoảng 30 phút.

Từ 5G, chơi game đến livestream đều “cân” hết.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về độ bền của công nghệ pin mới. Một số chuyên gia lo ngại rằng pin silicon-carbon có thể xuống cấp nhanh hơn. Dù vậy, các nhà sản xuất cho rằng, với sự khác biệt lớn về hiệu suất, ngay cả khi pin mới có độ bền thấp hơn, nó vẫn sẽ mang lại hiệu suất tốt hơn so với pin truyền thống.

Ngoài sự tăng trưởng của các smartphone pin dung lượng 10.000 mAh, các nhà sản xuất cũng đang hướng đến pin dung lượng cao hơn nữa. Theo thông tin từ trang tin uy tín Digital Chat Station, các nguyên mẫu smartphone với pin 15.000 mAh cũng đang được thử nghiệm và có thể được tung ra thị trường trong thời gian tới.

Vấn đề là, các mẫu smartphone này đối diện thách thức lớn khi các quốc gia và khu vực như Liên minh châu Âu hiện chỉ cho phép sử dụng pin có dung lượng khoảng 20 Wh, tương đương với dung lượng pin khoảng 5.300 mAh, điều này khiến việc tiếp cận chúng gặp nhiều hạn chế.