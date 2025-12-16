Rò rỉ Redmi K90 Ultra với pin khủng 10.000 mAh trong thân máy mỏng dưới 8.5 mm

Leaker Digital Chat Station vừa công bố thông tin về một mẫu smartphone bí ẩn, có khả năng là Redmi K90 Ultra, với những thông số ấn tượng về dung lượng pin và thiết kế. Cụ thể, thiết bị này sẽ được trang bị viên pin khổng lồ lên tới 10.000 mAh, trong khi vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng dưới 8.5mm. Đây là một bước tiến lớn so với mức pin 7.560 mAh trên Redmi K90 Pro Max.

Ảnh minh hoạ

Ngoài dung lượng pin "khủng", Redmi K90 Ultra còn hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây tốc độ cao. Khi được hỏi về lý do không tăng độ dày lên 9.5mm để có thể chứa thêm pin, leaker này nhấn mạnh rằng Redmi cũng chú trọng đến trải nghiệm cầm nắm, không chỉ đơn thuần là chạy đua về thông số kỹ thuật.

Về hiệu năng, thiết bị sẽ sử dụng vi xử lý cao cấp thuộc dòng MediaTek Dimensity 9-series, bác bỏ những tin đồn trước đó về việc sử dụng chip tầm trung. Các thông số rò rỉ khác bao gồm màn hình phẳng khoảng 6.8 inch với độ phân giải 1.5K, tần số quét 165Hz LTPS, khung viền kim loại, cảm biến vân tay siêu âm và chuẩn kháng nước/bụi cao cấp.

Động thái này cho thấy xu hướng "pin trâu" đang ngày càng trở nên phổ biến trong phân khúc smartphone cao cấp, khi đối thủ OnePlus cũng được cho là đang phát triển một thiết bị thuộc dòng Turbo với pin 9.000 mAh.