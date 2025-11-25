Điều gì khiến Xiaomi đột nhiên ra mắt ít điện thoại hơn bao giờ hết

Thay vì cung cấp một loạt sản phẩm đa dạng như trước đây, Xiaomi hiện tập trung vào việc tinh gọn dòng sản phẩm, nâng cao độ bền của phần mềm, đảm bảo tính nhất quán toàn cầu và tích hợp hệ sinh thái.

Số lượng mẫu smartphone Xiaomi ra mắt trong năm nay "thấp bất ngờ".

Mặc dù thị trường smartphone toàn cầu đang có dấu hiệu phục hồi, doanh thu từ mảng điện thoại của Xiaomi trong quý 2/2025 vẫn giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, mảng AIoT của công ty ghi nhận mức tăng trưởng 44,7%, đạt khoảng 5,4 tỷ USD, trong khi doanh thu từ mảng xe điện cũng đạt hơn 2,8 tỷ USD nhờ vào nhu cầu cao đối với các mẫu xe như SU7 và YU7. Điều này cho thấy smartphone không còn là động lực tăng trưởng chính của Xiaomi.

Hướng đi mới của Xiaomi

Nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi, Lei Jun, đã công bố chiến lược “Con người - Xe hơi - Nhà” như một phần quan trọng trong tầm nhìn của công ty cho thập kỷ tới. Theo đó, smartphone sẽ đóng vai trò là trung tâm kết nối giữa xe điện, thiết bị nhà thông minh và nền tảng AI. Trong bối cảnh này, giá trị sản phẩm không chỉ dựa vào thông số kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào trải nghiệm phần mềm và hiệu suất của hệ sinh thái.

Để hỗ trợ cho sự thay đổi, Xiaomi đã mở rộng thời gian hỗ trợ phần mềm cho các mẫu máy chủ lực. Dòng Xiaomi 15 và Redmi Note 14 hiện nhận được 4 bản nâng cấp hệ điều hành và 6 năm bản vá bảo mật, tương đương chính sách của một số thương hiệu lớn.

Hệ sinh thái mà Xiaomi đang hướng đến.

Tuy nhiên, việc duy trì các bản cập nhật cho nhiều biến thể khu vực đang trở nên khó khăn hơn. Sự chuyển đổi từ MIUI sang HyperOS yêu cầu Xiaomi giảm thiểu sự phân mảnh sản phẩm và chuẩn hóa các nền tảng toàn cầu.

Kinh nghiệm của Xiaomi tại Ấn Độ đã đóng vai trò quan trọng trong sự thay đổi này. Doanh số bán hàng của công ty tại Ấn Độ đã giảm 42% so với cùng kỳ năm trước vào đầu năm 2025, khiến thị phần tụt từ vị trí số 1 xuống thứ 6. Sự chồng chéo sản phẩm giữa các dòng Redmi, Poco và Xiaomi đã gây ra sự nhầm lẫn, trong khi việc phát triển phần mềm không đồng nhất giữa các khu vực dẫn đến sự chậm trễ và thiếu nhất quán.

Xiaomi đã phản ứng bằng cách phân công rõ ràng hơn cho từng thương hiệu con: Redmi nhắm đến thị trường đại chúng, Xiaomi phục vụ phân khúc trung cấp đến cao cấp, Poco tập trung vào hiệu năng, và Civi hướng đến người dùng chú trọng thiết kế. HyperOS hiện là nền tảng toàn cầu giúp giảm thiểu sự khác biệt giữa các khu vực và đơn giản hóa việc bảo trì.

Các mẫu xe như SU7 và YU7 đã mang lại thành công cho Xiaomi.

Công ty cũng đang giảm bớt nỗ lực trong các phân khúc ngách. Đã có xác nhận rằng sẽ không có Mix Fold 5 trong năm nay, trong khi Civi 5 Pro vẫn chỉ được phát hành tại Trung Quốc. Smartphone gập đòi hỏi đầu tư R&D lớn nhưng vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường. Thay vào đó, Xiaomi hiện ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực như tích hợp điện thoại với ô tô và hệ thống buồng lái thông minh - những lĩnh vực mà hãng nhận thấy có giá trị chiến lược lớn hơn.

Hướng đi mới của Xiaomi dựa trên 4 trụ cột chính: mở rộng vòng đời phần mềm, thống nhất nền tảng phần mềm toàn cầu, tập trung vào phần cứng bền bỉ và tích hợp hệ sinh thái sâu hơn. Cách tiếp cận này giúp giảm tổng số điện thoại ra mắt mỗi năm, đồng thời cải thiện chất lượng, tính nhất quán và mức độ tương tác của người dùng.