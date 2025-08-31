Những thiết bị gia dụng đang âm thầm làm tăng hóa đơn tiền điện

Tuy nhiên, có thể nhiều người không biết rằng không chỉ tắt đèn khi ra khỏi phòng mà một thao tác đơn giản cũng có thể giúp tiết kiệm tiền điện hàng tháng. Cụ thể, chỉ cần rút phích cắm thiết bị khi không sử dụng có thể giúp người dùng tiết kiệm hàng trăm nghìn đến hàng triệu đồng mỗi năm nếu trong ngôi nhà có rất nhiều thiết bị. Dưới đây là những thiết bị trong ngôi nhà mà người dùng nên xem xét việc ngắt kết nối để có thể giảm chi phí tiền điện hàng tháng của mình.

Rút phích cắm TV có thể tiết kiệm điện đến gần 200.000 đồng cho mỗi chiếc trong mỗi năm.

Thiết bị giải trí và văn phòng

Nhiều người thường quên rút phích cắm TV, máy chơi game và các thiết bị văn phòng khi không sử dụng. Chỉ cần rút phích cắm TV có thể giúp tiết kiệm từ vài chục đến gần 200.000 đồng mỗi năm cho mỗi chiếc. Tương tự, máy in có thể tiêu tốn nhiều hơn một chút mỗi năm khi để ở chế độ chờ.

Đặc biệt, máy chơi game như PlayStation hay Xbox có thể tiêu thụ từ 1,5W đến 10W điện năng ở chế độ chờ, dẫn đến chi phí lên tới hàng chục nghìn đồng mỗi tháng. Do đó, hãy rút phích cắm các thiết bị này khi không sử dụng.

Thiết bị nhà bếp

Máy pha cà phê có thể là một “thủ phạm” gây tăng hóa đơn tiền điện. Nếu để máy ở chế độ chờ, nó có thể tiêu thụ từ 60W đến 70W, dẫn đến chi phí lên đến hơn 1 triệu đồng mỗi năm.

Máy pha cà phê có thể ngốn rất nhiều điện khi ở chế độ chờ.

Tương tự, tủ lạnh mini có thể tốn tới gần 3 triệu đồng mỗi năm để vận hành, điều này không phải lúc nào cũng hợp lý nếu người dùng không cần sử dụng liên tục. Nếu chỉ sử dụng tủ lạnh mini theo mùa, hãy rút phích cắm khi không cần thiết để tiết kiệm hơn 200.000 đồng mỗi tháng.

Thiết bị nhà thông minh

Mặc dù các thiết bị nhà thông minh được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, chúng vẫn tiêu thụ điện khi ở trạng thái nhàn rỗi. Ví dụ, bóng đèn và phích cắm thông minh tiêu thụ khoảng 1W, tương đương với chi phí vài chục nghìn đồng mỗi năm. Nếu sở hữu nhiều thiết bị này, chi phí có thể tăng lên đáng kể. Do đó hãy tắt công tắc hoặc rút phích cắm những thiết bị không sử dụng để tiết kiệm điện.

Các thiết bị nhà thông minh ngốn một lượng nhỏ điện, nhưng càng nhiều thiết bị sẽ càng lớn.

Thiết bị cũ

Nhiều người vẫn để các thiết bị cũ như hộp giải mã truyền hình cáp, đầu ghi hình DVR hay đầu phát Blu-ray cắm điện mà không cần thiết. Những thiết bị này có thể tiêu tốn tới 500.000 đồng mỗi năm khi không sử dụng, do đó hãy kiểm tra xung quanh nhà và rút phích cắm những thiết bị không cần thiết như đồng hồ báo thức, đế sạc điện thoại không dây, ấm đun nước điện, máy sấy tóc,… Việc này có thể giúp người dùng tiết kiệm vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.