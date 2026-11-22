PureView, cái tên từng là biểu tượng cho những chiếc điện thoại chụp ảnh xuất sắc của Nokia, đang chuẩn bị trở lại trên một sản phẩm mới từ HMD Global. Thông tin này xuất hiện sau khi một nhân viên của HMD chia sẻ một video ngắn giới thiệu về chiếc điện thoại này trên diễn đàn thảo luận của công ty, với cái tên PureView đã xuất hiện ngay từ đầu.

Hình ảnh chiếc điện thoại mà HMD đang nhắc đến.

Đặc biệt, cụm camera của điện thoại mà HMD sắp ra mắt còn gây bất ngờ với logo của nhà sản xuất ống kính nổi tiếng Schneider-Kreuznach đến từ Đức.

Trang web SuomiMobiili của Phần Lan là nguồn tin đầu tiên đưa ra đoạn teaser vào ngày 18/11. Theo thông tin từ nhân viên HMD, chiếc điện thoại sẽ được ra mắt “rất sớm”. GSMArena cũng đã đăng tải lại thông tin này, cho biết HMD Global đang xem xét việc hồi sinh thương hiệu PureView mà Nokia từng sử dụng cho các dòng điện thoại cao cấp tập trung vào camera.

Đoạn video giới thiệu dài khoảng 10 giây, bắt đầu với dòng chữ “HMD presents”, tiếp theo là tên PureView. Video cho thấy mặt sau của điện thoại với cụm camera hình tròn lớn, bao gồm 4 ống kính và 1 đèn flash LED dài hình viên thuốc. Đáng chú ý, một trong các ống kính có hình vuông, có thể là camera tele dạng kính tiềm vọng. Logo của HMD xuất hiện ngay bên dưới cụm camera, thay thế cho tên Nokia.

Nokia 808 PureView là điện thoại đầu tiên sử dụng thương hiệu PureView.

Điểm thú vị nhất trong đoạn teaser là dòng chữ “Schneider-Kreuznach Optics” được in nổi bật giữa các camera, cho thấy HMD đang hợp tác với công ty ống kính danh tiếng này. Được thành lập vào năm 1913, Schneider-Kreuznach nổi tiếng với các ống kính điện ảnh và đã từng hợp tác với các sản phẩm điện thoại, như chiếc LG Viewty ra mắt năm 2007.

Mặc dù đoạn teaser không tiết lộ thông tin về camera nào sẽ sử dụng ống kính Schneider-Kreuznach hay loại cảm biến nào được chọn, nhưng sự trở lại của tên PureView là điều đáng chú ý. PureView đã được Nokia sử dụng cho các dòng điện thoại cao cấp từ năm 2012 với chiếc Nokia 808 PureView, và HMD Global đã mua lại nhãn hiệu này vào năm 2018. Lần cuối cùng HMD sử dụng tên này là vào năm 2019, trên chiếc Nokia 9 PureView nổi bật với năm camera sử dụng ống kính Zeiss.

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng rộng hơn tại HMD Global, khi công ty ngày càng phát triển các sản phẩm dưới thương hiệu riêng của mình. HMD cũng vừa kỷ niệm 10 năm thành lập và có nhiều thông tin rò rỉ cho thấy một sản phẩm mới sắp ra mắt.

Nokia 9 PureView là sản phẩm gần nhất được ra mắt dưới thương hiệu này, và do HMD tạo ra.

Hiện tại, HMD vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức cho điện thoại PureView mới. Mặc dù nhân viên đã nhấn mạnh rằng việc ra mắt sẽ diễn ra “rất sớm”, nhưng thông tin về tên gọi, giá cả và thị trường phân phối vẫn chưa được xác nhận. Đoạn teaser cũng không đề cập đến quốc gia nào sẽ là nơi đầu tiên nhận được mẫu điện thoại này.