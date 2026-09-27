5 loại thiết bị gia dụng không thể thiếu trong ngôi nhà hiện đại

Cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn khi thời gian dành cho công việc, gia đình và các hoạt động cá nhân phải được cân đối trong một ngày có giới hạn. Trong bối cảnh đó, các thiết bị gia dụng không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn giúp giảm bớt những công việc lặp đi lặp lại trong gia đình.

Dưới đây là 5 nhóm thiết bị có thể trở thành một phần quan trọng trong những ngôi nhà hiện đại.

Máy giặt, máy sấy hoặc máy giặt sấy tích hợp

Giặt quần áo là công việc diễn ra thường xuyên, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ. Thay vì phải dành nhiều thời gian cho các công đoạn giặt, vắt, phơi và thu quần áo, máy giặt hiện đại có thể tự động hóa phần lớn quy trình này.

Một sản phẩm máy giặt, sấy "2 trong 1" của Xiaomi.

Nếu diện tích nhà rộng và nhu cầu sử dụng cao, người dùng có thể lựa chọn máy giặt và máy sấy riêng để tối ưu từng công đoạn. Trong khi đó, máy giặt sấy tích hợp phù hợp với những căn hộ có diện tích hạn chế, giúp tiết kiệm không gian mà vẫn đảm nhiệm cả hai chức năng.

Các mẫu máy hiện nay còn được bổ sung nhiều chương trình giặt theo loại vải, khối lượng quần áo và mức độ bẩn, cùng khả năng điều khiển từ xa trên một số model. Với gia đình có trẻ nhỏ, khả năng xử lý quần áo thường xuyên mà không cần dành quá nhiều thời gian theo dõi từng công đoạn là một trong những lợi ích đáng chú ý.

Máy hút bụi, lau nhà

Sàn nhà là khu vực cần được vệ sinh thường xuyên, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ thường xuyên vui chơi trên sàn. Nếu trước đây người dùng phải thực hiện riêng việc hút bụi và lau nhà thì các thiết bị hút bụi lau sàn hiện nay có thể kết hợp hai công đoạn trong một lần sử dụng.

Máy hút bụi, lau nhà của Dreame.

Một số mẫu cao cấp còn đưa thêm nước nóng, hơi nước và các chế độ tự làm sạch vào quy trình vệ sinh. Chẳng hạn, Dreame H16 Pro TriForce có lực hút tối đa 30.000 Pa, hỗ trợ các chế độ SaunaClean bằng hơi nước, ThermoRinse bằng nước nóng và FoamWash. Máy có thể ngả phẳng 180 độ để tiếp cận khu vực bên dưới đồ nội thất, trong khi hệ thống GlideWheel hỗ trợ thao tác đẩy và kéo.

Ở khả năng xử lý vết bẩn, chế độ nước nóng 90 độ C kết hợp tốc độ quay cuộn lăn 480 vòng/phút và lực hút 30.000 Pa hướng tới những khu vực thường xuất hiện dầu mỡ, nước uống hoặc các chất lỏng bám trên sàn. Chế độ SaunaClean sử dụng mô-đun gia nhiệt lên tới 200 độ C để tạo hơi nước, với nhiệt độ đầu phun tối đa 99 độ C theo công bố của hãng. Sau khi sử dụng, máy còn có thể tự làm sạch cuộn lăn bằng hơi nước và nước nóng rồi sấy bằng khí nóng 95 độ C.

Với những gia đình bận rộn, thiết bị dạng này giúp rút ngắn số công đoạn phải thực hiện thủ công. Thay vì hút bụi rồi tiếp tục dùng cây lau nhà, người dùng có thể xử lý hai nhu cầu trong cùng một quy trình, sau đó để máy tự vệ sinh và sấy cuộn lăn.

Máy rửa bát

Sau mỗi bữa ăn, rửa bát là một trong những công việc gia đình khó tránh khỏi. Với các gia đình đông người hoặc có trẻ nhỏ, số lượng bát đĩa, cốc và dụng cụ ăn uống cần làm sạch có thể tăng đáng kể.

​​​​​​Một mẫu máy rửa bát của Teka.

Máy rửa bát giúp tự động hóa phần lớn công đoạn này. Người dùng chỉ cần phân loại, sắp xếp bát đĩa vào khoang rửa, bổ sung chất tẩy rửa và lựa chọn chương trình phù hợp. Một số model có thêm chương trình rửa nhanh, rửa chuyên sâu, sấy khô hoặc tự động điều chỉnh theo lượng bát đĩa.

Điểm đáng chú ý là máy rửa bát không chỉ thay thế thao tác rửa bằng tay mà còn giúp người dùng chủ động thời gian. Bát đĩa có thể được đưa vào máy sau bữa ăn và xử lý theo chu trình, trong khi các thành viên trong gia đình có thể dành thời gian cho công việc khác hoặc chăm sóc con nhỏ.

Lò vi sóng

Trong những gia đình có lịch sinh hoạt không đồng nhất, lò vi sóng là thiết bị hữu ích cho việc hâm nóng và chuẩn bị một số món ăn trong thời gian ngắn. Thay vì phải sử dụng bếp để làm nóng từng phần thức ăn, người dùng có thể đặt trực tiếp thực phẩm vào lò và lựa chọn thời gian phù hợp.

​​​​Một mẫu lò vi sóng của LG.

Với gia đình có trẻ nhỏ, thiết bị này cũng thuận tiện khi cần hâm nóng từng phần thức ăn thay vì phải làm nóng toàn bộ lượng thực phẩm đã chuẩn bị. Các mẫu lò vi sóng kết hợp nướng còn có thể đảm nhiệm thêm một số nhu cầu chế biến, giúp giảm số lượng thiết bị cần bố trí trong bếp.

Khi lựa chọn, người dùng nên chú ý dung tích khoang lò, công suất, các chế độ nấu và khả năng vệ sinh. Với gia đình đông người, dung tích lớn sẽ thuận tiện hơn khi cần xử lý nhiều thực phẩm cùng lúc.

Tủ lạnh dung tích lớn

Tủ lạnh là thiết bị hoạt động gần như liên tục trong căn bếp, đảm nhiệm việc bảo quản thực phẩm, đồ uống và nguyên liệu phục vụ các bữa ăn hằng ngày. Với những gia đình có nhiều thành viên hoặc có trẻ nhỏ, một chiếc tủ lạnh dung tích lớn giúp tăng khả năng lưu trữ, hạn chế việc phải đi chợ hoặc siêu thị nhiều lần trong tuần.

Ngăn mát siêu rộng của một mẫu tủ lạnh Aqua.

Dung tích lớn cũng tạo điều kiện để phân loại thực phẩm theo từng khu vực. Thịt, cá, rau củ, đồ uống hay thực phẩm dành cho trẻ có thể được sắp xếp riêng, giúp việc tìm kiếm và lấy đồ thuận tiện hơn. Một số dòng tủ lạnh hiện nay còn có nhiều ngăn chuyên dụng, khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo từng khu vực và các công nghệ hỗ trợ bảo quản thực phẩm.

Đối với gia đình bận rộn, khả năng lưu trữ nhiều thực phẩm trong một lần mua sắm có thể giúp giảm số lần phải đi mua hàng trong tuần. Cha mẹ cũng có thể chủ động chuẩn bị nguyên liệu cho nhiều bữa ăn, từ đó dành thêm thời gian cho công việc hoặc chăm sóc con.

Điểm chung của 5 nhóm thiết bị trên nằm ở khả năng thay thế hoặc rút ngắn những công việc vốn chiếm nhiều thời gian trong sinh hoạt hằng ngày. Máy giặt và máy sấy xử lý quần áo, máy hút bụi lau nhà đảm nhiệm việc vệ sinh sàn, máy rửa bát giảm thời gian dọn dẹp sau bữa ăn, lò vi sóng rút ngắn công đoạn hâm nóng thức ăn, còn tủ lạnh dung tích lớn giúp bảo quản và lưu trữ thực phẩm trong thời gian dài hơn