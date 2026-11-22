Sau hơn 52 giờ liên tục chơi GTA 6, YouTuber IShowSpeed bật khóc trước cái kết của hai nhân vật Jason và Lucia. Đáng chú ý, với hơn 100 triệu lượt xem từ phiên livestream, nam streamer có thể tạo ra doanh thu quảng cáo ước tính lên tới hơn 7 tỷ đồng.

Theo trang WIN.gg ngày 20/11, YouTuber nổi tiếng IShowSpeed (tên thật Darren Watkins Jr.) đã hoàn thành phần cốt truyện chính của Grand Theft Auto VI (GTA 6) sau khoảng 52 giờ 30 phút chơi liên tục mà không ngủ.

Thành tích này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ quốc tế, khi IShowSpeed trở thành một trong những streamer nổi tiếng đầu tiên hoàn thành cốt truyện của bom tấn do Rockstar Games phát triển.

Không chỉ gây sốc vì thời gian chơi game kéo dài hơn hai ngày, nam YouTuber còn có lượng người xem khổng lồ. Theo trang WIN.gg, hai phiên livestream GTA 6 đầu tiên của anh đã thu hút tổng cộng hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube.

Con số này cũng đặt ra câu hỏi về khoản tiền mà IShowSpeed có thể kiếm được từ một trong những sự kiện phát sóng game đáng chú ý nhất năm.

IShowSpeed có thể kiếm bao nhiêu nhờ livestream GTA 6?

Theo trang News Spice, trong một buổi livestream GTA 6 kéo dài gần 24 giờ của IShowSpeed đã thu hút khoảng 58 triệu lượt xem, với lượng khán giả theo dõi đồng thời cao nhất được báo cáo đạt khoảng 370.000 người. Ngoài ra, doanh thu quảng cáo YouTube có thể được tính theo mức 170–255 rupee (khoảng 47.000–71.000 đồng) cho mỗi 1.000 lượt xem nội dung trò chơi.

Nếu áp dụng mức doanh thu giả định này cho tổng cộng 100 triệu lượt xem từ hai phiên livestream GTA 6, IShowSpeed có thể tạo ra khoảng 17–25,5 triệu rupee (tương đương 4,7–7 tỷ đồng) chỉ tính riêng quảng cáo.

IShowSpeed có thể kiếm được số tiền khủng khi chơi GTA 6.

Đáng chú ý, khoản tiền trên chưa bao gồm các nguồn thu tiềm năng khác từ hoạt động livestream, chẳng hạn Super Chat, hội viên trả phí hoặc tài trợ thương mại.

Super Chat là tính năng cho phép người xem trả tiền để làm nổi bật bình luận trong buổi phát trực tiếp. Với lượng khán giả theo dõi cùng lúc lên đến hàng trăm nghìn người, hình thức này có thể mang lại nguồn thu bổ sung đáng kể cho những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng.

Trong bài viết trước đó, trang News Spice ước tính các hình thức đóng góp của người xem có thể tạo thêm từ 2,7 đến 7,2 triệu rupee (khoảng 752 triệu đến 2 tỷ đồng) cho buổi phát sóng có 58 triệu lượt xem. Tuy nhiên, đây đều là những phép tính dựa trên giả định về doanh thu quảng cáo và lượt xem của khán giả, không phải số tiền được YouTube hoặc IShowSpeed công bố.

Trên thực tế, doanh thu từ YouTube phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí địa lý của người xem, thời gian theo dõi, số quảng cáo được hiển thị và tỷ lệ lượt xem đủ điều kiện kiếm tiền.

Ngoài doanh thu tiềm năng, kênh YouTube của IShowSpeed còn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong thời gian GTA 6 ra mắt. Theo nền tảng phân tích Trari, tính đến ngày 20/11, kênh đạt khoảng 62,9 triệu người đăng ký, tăng thêm 600.000 người trong vòng 7 ngày.

Bật khóc trước cái kết của GTA 6 sau hơn 52 giờ không ngủ

Trước khi GTA 6 phát hành, IShowSpeed từng tuyên bố sẽ không chơi liên tục để hoàn thành trò chơi trong thời gian ngắn nhất. Thay vào đó, anh dự định dành khoảng 10 giờ mỗi ngày để trải nghiệm và tận hưởng cốt truyện. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng thay đổi khi nam YouTuber bắt đầu khám phá thế giới của GTA 6.

Theo trang WIN.gg, sau khoảng 43 giờ chơi, IShowSpeed đã hoàn thành hơn 80% phần cốt truyện. Trong quá trình phát sóng, trò chơi gặp sự cố khiến anh lo ngại toàn bộ tiến độ có thể bị mất do chưa lưu dữ liệu. May mắn, nam streamer sau đó tìm lại được bản lưu ở mức hoàn thành 88% và tiếp tục hành trình chinh phục trò chơi.

Dù đã kiệt sức vì thức trắng nhiều đêm, IShowSpeed vẫn quyết định không dừng lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Sau khoảng 52 giờ 30 phút, anh cuối cùng cũng đi đến đoạn kết của GTA 6. Tuy nhiên, thay vì ăn mừng, IShowSpeed lại bật khóc khi chứng kiến số phận bi thảm của cặp nhân vật chính Jason và Lucia trong cái kết mà anh nhận được.

Theo trang AOL, nam streamer không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến cả hai nhân vật thiệt mạng sau cuộc đấu súng với cảnh sát. Anh liên tục bày tỏ sự khó tin vì đã dành hơn 52 giờ chơi game để rồi phải đối mặt với kết cục như vậy.

Khoảnh khắc IShowSpeed rơi nước mắt nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều cuộc thảo luận về nội dung trò chơi cũng như việc phát trực tiếp các tình tiết quan trọng ngay sau ngày phát hành. Khán giả khen ngợi sự kiên trì của nam streamer, trong khi những người khác cho rằng việc chơi game liên tục suốt hơn hai ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và trải nghiệm thưởng thức cốt truyện.

Bên cạnh đó, những đoạn video ghi lại cái kết GTA 6 bị chia sẻ rộng rãi cũng khiến nhiều người chơi lo ngại vô tình biết trước diễn biến của trò chơi.