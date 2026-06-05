Cách giải quyết điều hòa và nhiều thiết bị gia dụng bị ố vàng

Nhiều người trong chúng ta đã từng gặp phải tình huống khó chịu khi thiết bị gia dụng, như công tắc đèn hay vỏ điều hòa, bị ố vàng theo thời gian. Đây là hiện tượng thường xảy ra khi nhựa tiếp xúc với tia cực tím, dẫn đến sự phân hủy và làm mất đi màu sắc ban đầu.

Nhiều đồ gia dụng hiện nay sử dụng vỏ nhựa trắng.

Theo các nghiên cứu khoa học, nhựa trắng, đặc biệt là polyetylen (một trong những loại nhựa phổ biến nhất trên đồ gia dụng), dễ bị ố vàng khi tiếp xúc với ánh sáng. Tuy nhiên, theo nội dung chia sẻ bởi chủ tài khoản @ordenatriz trên Instagram, có một mẹo đơn giản để khôi phục lại vẻ ngoài như mới cho các thiết bị nhựa này.

Trong hướng dẫn được chia sẻ trên Instagram, @ordenatriz đã chỉ cách người dùng sử dụng kem chứa hydrogen peroxide để làm sạch và khôi phục màu trắng cho nhựa. Nhưng để thực hiện, người dùng cần đeo găng tay và thử nghiệm trên một vùng nhỏ trước khi áp dụng lên toàn bộ bề mặt. Đặc biệt, hãy rút phích cắm thiết bị trước khi bắt đầu để đảm bảo an toàn.

Quy trình thực hiện rất đơn giản: Đầu tiên, làm sạch bề mặt nhựa bằng xà phòng nhẹ và để khô. Sau đó, thoa kem hydrogen peroxide lên bề mặt và phủ bằng màng bọc thực phẩm và để trong 24 giờ. Đặc biệt, nếu có thể, hãy để thiết bị dưới ánh nắng mặt trời trong thời gian này để tăng hiệu quả.

Kết quả sau khi vệ sinh.

Sau 24 giờ, người dùng có thể gỡ bỏ lớp màng bọc và kiểm tra kết quả. Lưu ý rằng một số loại nhựa có thể cần thời gian xử lý lâu hơn, trong trường hợp đó, người dùng có thể lặp lại quy trình.

Với mẹo này, người dùng có thể dễ dàng khôi phục màu trắng cho các thiết bị nhựa trong gia đình, từ chốt cửa đến máy điều hòa không khí nhằm giúp chúng trở lại trạng thái như mới.