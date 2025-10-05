Những thiết bị gia dụng nên chuẩn bị trước bão Matmo

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 8h sáng 5-10, bão Matmo (bão số 11) đã mạnh lên đầu cấp 13, giật cấp 16 trước khi quét qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo sáng sớm mai, bão đi vào đất liền Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Matmo lúc 7h sáng 5-10.

Hiện tại, tâm bão Matmo đang ở cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15.

Dự đoán, khi đổ bộ, bão sẽ mang kèm mưa to và giông lốc. Do đó, người dân cần đề cao cảnh giác cũng như có sự chuẩn bị trước khi bão đổ bộ. Dưới đây là những thiết bị gia dụng thông minh, tiện ích – vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp duy trì nhịp sống thường nhật ngay cả khi gió mưa nổi lên.

1. Máy phát điện mini – “vị cứu tinh” khi mất điện kéo dài

Mất điện là tình huống quen thuộc trong mùa bão, đặc biệt ở những khu vực ngoại ô hoặc vùng ven biển. Một chiếc máy phát điện mini hoặc pin sạc dự phòng công suất lớn là lựa chọn cần thiết để duy trì nguồn sáng, sạc điện thoại, thắp đèn, vận hành tủ lạnh trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, các dòng máy phát điện chạy xăng hoặc dầu có thiết kế nhỏ gọn, tiếng ồn thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giá dao động từ 5–10 triệu đồng. Ngoài ra, các loại trạm sạc năng lượng mặt trời cũng được ưa chuộng nhờ thân thiện môi trường, an toàn khi sử dụng trong không gian kín.

2. Đèn pin sạc và đèn năng lượng mặt trời

Trong điều kiện mưa to, sấm chớp, việc đảm bảo ánh sáng an toàn là ưu tiên hàng đầu. Các loại đèn pin LED sạc điện, đèn năng lượng mặt trời tích hợp cảm biến ánh sáng hay đèn đội đầu chống nước là vật dụng không thể thiếu.

Ảnh minh họa.

Một số sản phẩm hiện nay có thể phát sáng liên tục 8–12 giờ, sạc qua cổng USB hoặc năng lượng mặt trời, rất tiện dụng cho cả thành thị lẫn vùng sâu. Người tiêu dùng cũng nên chuẩn bị thêm nến điện tử, tránh dùng nến thật để phòng cháy nổ.

3. Máy hút ẩm

Độ ẩm tăng cao trong mùa mưa khiến đồ điện tử, quần áo, chăn màn, thậm chí là tường nhà dễ bị mốc, hư hại. Một máy hút ẩm gia đình không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn kéo dài tuổi thọ của đồ đạc.

Ảnh minh họa.

Các dòng máy hút ẩm dung tích 10–20 lít/ngày có giá khoảng 2–5 triệu đồng, hoạt động êm, tiết kiệm điện. Một số mẫu cao cấp tích hợp lọc bụi, khử khuẩn ion âm, thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người già. Ngoài ra, tủ chống ẩm mini cũng được nhiều người sử dụng để bảo vệ máy ảnh, laptop, giấy tờ quan trọng.

4. Bếp từ, nồi cơm điện

Khi bão đến, việc nấu nướng bằng gas tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, cháy nổ do gió lớn hoặc ẩm ướt. Thay vào đó, bếp từ hoặc bếp hồng ngoại là lựa chọn an toàn hơn, dễ vệ sinh và tiết kiệm điện.

Bên cạnh đó, nồi cơm điện đa năng cũng phát huy tác dụng trong những ngày mưa dài: chỉ cần vài thao tác, bạn có thể nấu cơm, hâm thức ăn, thậm chí nấu cháo hoặc hầm canh. Với các gia đình có trẻ nhỏ, một bình thủy điện hoặc bình giữ nhiệt cũng nên được chuẩn bị sẵn để có nước nóng trong mọi tình huống.

5. Máy sấy quần áo

Không khí ẩm ướt khiến quần áo giặt mãi không khô, thậm chí bốc mùi ẩm mốc khó chịu. Một chiếc máy sấy quần áo hoặc tủ sấy mini có thể giải quyết vấn đề này.

Ảnh minh họa.

Trên thị trường hiện có nhiều loại sấy quần áo tiết kiệm điện, dung tích nhỏ gọn phù hợp với căn hộ chung cư, giá chỉ từ 1–3 triệu đồng. Với gia đình đông người, đầu tư máy giặt – sấy kết hợp sẽ là động thái giúp tiết kiệm thời gian và không gian, đặc biệt hữu ích khi mưa kéo dài nhiều ngày.

6. Thiết bị cảnh báo và bảo vệ điện

Sấm chớp, gió mạnh thường gây dao động điện áp, dễ làm hỏng các thiết bị điện tử. Việc trang bị ổn áp, chống sét lan truyền và ổ cắm thông minh có tự ngắt giúp bảo vệ an toàn cho tivi, tủ lạnh, máy giặt, router internet.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, một camera an ninh có pin dự phòng hoặc chuông cửa không dây cũng đảm bảo an toàn trong những ngày bão lớn khi bạn hạn chế ra ngoài.

7. Dụng cụ sơ cứu và thiết bị y tế cơ bản

Không chỉ dừng ở tiện ích sinh hoạt, trong mùa mưa bão, mỗi gia đình nên có tủ thuốc sơ cứu mini, chứa băng gạc, thuốc sát trùng, pin dự phòng, nhiệt kế điện tử và đèn pin y tế. Các thiết bị như máy đo huyết áp điện tử hoặc máy đo nồng độ oxy giúp theo dõi sức khỏe người cao tuổi trong điều kiện thời tiết thất thường.