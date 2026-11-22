Một TikToker Trung Quốc gây tranh cãi khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh người ông đã qua đời. Những video của người ông xuất hiện trở lại với diện mạo và giọng nói quen thuộc nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời làm dấy lên tranh luận về đạo đức và quyền riêng tư của người đã khuất.

Dùng AI "hồi sinh" người ông nổi tiếng

Theo trang SCMP, tài khoản "Kang Kang và ông nội" từng thu hút gần 6 triệu người theo dõi trên Douyin (TikTok Trung Quốc) nhờ những video thời trang độc đáo của một cụ ông Trung Quốc.

Tài khoản do cháu trai có biệt danh Kang Kang quản lý, thường xuyên đăng tải hình ảnh ông nội trong những bộ trang phục đường phố trẻ trung, thời thượng. Dù đã bước sang tuổi 90, ông vẫn gây ấn tượng với phong cách ăn mặc năng động, từ quần áo thể thao, giày sneaker đến những bộ vest lịch lãm.

Nhờ phong cách đặc biệt, nhiều người hâm mộ trìu mến gọi ông là "Ông nội Dopamine", đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần trẻ trung, yêu đời bất chấp tuổi tác.

Hình ảnh của cụ ông gây sốt trước đó.

Tuy nhiên, tháng 9/2026, tài khoản bất ngờ đăng tải thông báo cho biết ông đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Bài đăng sử dụng chính giọng nói của ông để gửi lời chào tạm biệt đến những người đã theo dõi và yêu mến mình suốt nhiều năm.

"Câu chuyện của chúng ta đến đây đã kết thúc, nhưng câu chuyện của các bạn vẫn phải tiếp tục", lời nhắn xúc động được gửi đến người hâm mộ.

Thông tin này khiến nhiều người tiếc nuối, đồng thời cho rằng hành trình sáng tạo nội dung của hai ông cháu đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng im ắng, đến tháng 10, tài khoản bất ngờ hoạt động trở lại với hàng loạt video có sự xuất hiện của người ông đã qua đời.

Điểm đặc biệt là toàn bộ hình ảnh và giọng nói của ông trong những video mới đều được tái tạo bằng công nghệ AI.

Một video tái hiện cảnh hai ông cháu tương tác khi Kang Kang còn là em bé. Trong video khác, người ông xuất hiện tại cửa hàng giày thể thao, xếp hàng mua sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng và hỏi những người xung quanh liệu họ có phải người hâm mộ ca sĩ G-Dragon hay không.

Đáng chú ý, một video khác khai thác chủ đề tiền kiếp theo phong cách hài hước. Kang Kang hỏi ông liệu ở kiếp trước mình có từng là cháu của ông hay không. Người ông đáp rằng tiền kiếp không tồn tại.

Hình ảnh cụ ông được tạo ra bằng AI.

Ngay sau đó, video chuyển qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ 400 năm, 3.000 năm, 10.000 năm trước cho đến 50 triệu năm trước. Trong mỗi bối cảnh, người ông tiếp tục xuất hiện với những hình dạng khác nhau, bao gồm người tiền sử và một con cá thời cổ đại, nhưng vẫn lặp lại câu trả lời quen thuộc.

Dù được xây dựng theo trào lưu video hài hước bằng AI, nội dung này nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều người đặt câu hỏi về việc sử dụng hình ảnh người đã khuất để sáng tạo nội dung giải trí.

Dân mạng tranh cãi, TikToker quyết định xóa video

Sau khi những video được đăng tải, dân mạng Trung Quốc xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng việc tái tạo hình ảnh và giọng nói của người đã qua đời bằng AI có thể không phản ánh đúng mong muốn của họ khi còn sống.

"Những video AI về người đã khuất không bao giờ thể hiện được mong muốn thực sự của chính họ. Nói một cách nghiêm túc, người xuất hiện trong video cũng không còn là họ nữa", một người bình luận.

Người khác hài hước nhận xét rằng nếu biết mình bị biến thành người tiền sử và cá, có lẽ ông nội sẽ tức giận với cháu trai.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bảo vệ Kang Kang, cho rằng anh chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm và tiếp tục tưởng nhớ người thân theo cách riêng.

"Tôi không nghĩ cậu ấy đang lợi dụng ông nội. Có lẽ cậu ấy chỉ muốn ông mình tiếp tục hiện diện trên thế giới này dưới một hình thức khác", một người bình luận.

Số cho rằng việc sử dụng AI để tái hiện người thân có thể chấp nhận được nếu không nhằm mục đích kiếm tiền.

Trước những tranh luận, tháng 11, Kang Kang lên tiếng giải thích rằng anh muốn chia sẻ thêm những câu chuyện thú vị giữa hai ông cháu mà trước đây chưa kịp thực hiện thành video.

Theo nam TikToker, các nội dung này được xây dựng từ những ý tưởng và kỷ niệm còn dang dở khi ông nội vẫn còn sống. Tuy nhiên, anh cũng cho biết sẽ nghiêm túc cân nhắc việc tiếp tục sử dụng AI nếu những video khiến người xem cảm thấy khó chịu. Sau đó, các video tái tạo hình ảnh ông nội bằng AI đã được gỡ khỏi tài khoản.

Đề cập đến vấn đề này, giáo sư luật Sử Gia Hữu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết quyền nhân thân của người đã qua đời vẫn được pháp luật bảo vệ. Việc tự ý tạo và phát tán video tái hiện người đã khuất bằng AI mà không được sự đồng ý của thân nhân có thể xâm phạm các quyền này, ngay cả khi nội dung không phục vụ mục đích thương mại.