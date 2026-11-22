Một giáo sư tại Tây Ban Nha gây chú ý khi gửi email thông báo miễn toàn bộ bài tập và hoãn lịch thi để sinh viên có thời gian trải nghiệm GTA 6.

Giáo sư cho sinh viên miễn bài tập để chơi GTA 6

Theo trang Dexerto, ngày 16/11, một bức ảnh chụp email của giáo sư Juan Miguel tại Tây Ban Nha bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội X, thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ.

Nội dung bức thư cho biết vị giáo sư quyết định tạm miễn các bài tập, dự án và những nhiệm vụ có thời hạn nộp trong tuần phát hành tựa game Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Email gây sốt của vị giáo sư Tây Ban Nha.

Ngoài ra, bài kiểm tra dự kiến diễn ra ngày 23/11 cũng được chuyển sang ngày 30/11, giúp sinh viên có thêm thời gian trải nghiệm trò chơi được mong đợi suốt nhiều năm.

Trong email, giáo sư Juan Miguel giải thích rằng quyết định này xuất phát từ chính trải nghiệm của ông khi còn là sinh viên. Năm 2013, thời điểm GTA 5 chính thức phát hành, ông cũng ở độ tuổi tương đương những sinh viên hiện tại và vô cùng háo hức chờ đợi trò chơi.

Theo lời vị giáo sư, khi đó ông chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà để chơi GTA 5. Những cuộc trò chuyện với bạn bè cũng gần như chỉ xoay quanh tựa game đình đám này.

"Tôi hiểu rất rõ sự kiện ra mắt này có ý nghĩa như thế nào đối với các em. Khi GTA 5 phát hành năm 2013, tôi cũng ở độ tuổi và có những trách nhiệm giống các em bây giờ", ông viết.

Vì vậy, Juan Miguel muốn sinh viên của mình cũng có cơ hội tận hưởng cảm giác háo hức khi một tựa game được chờ đợi từ lâu chính thức ra mắt. Tuy nhiên, quyết định miễn bài tập không đồng nghĩa với việc toàn bộ chương trình học bị cắt giảm.

Vị giáo sư tiết lộ đã chủ động tăng khối lượng bài vở trong tuần trước đó để đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho sinh viên có thêm thời gian rảnh trong tuần GTA 6 phát hành.

"Tôi xin lỗi vì khối lượng bài vở tuần trước có phần nặng hơn bình thường. Tôi cố tình yêu cầu các em làm nhiều hơn để có thể học trước chương trình và dành tặng bất ngờ này", ông giải thích.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin chính thức từ vị giáo sư hoặc cơ sở giáo dục liên quan về việc thay đổi lịch học và thi cử.

Dân mạng nghi giáo sư cũng muốn dành thời gian chơi game

Dù tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm GTA 6, giáo sư Juan Miguel vẫn nhấn mạnh việc học tập phải được ưu tiên sau khi tuần phát hành game kết thúc.

Theo nội dung email, lịch học sẽ trở lại bình thường vào tuần tiếp theo và sinh viên cần tập trung để hoàn thành những nội dung còn lại của chương trình.

Vị giáo sư này cũng là fan hâm mộ của tựa game GTA 6.

Vị giáo sư này cũng nhắc nhở sinh viên tận hưởng trò chơi một cách có trách nhiệm, đồng thời lưu ý GTA 6 chứa những nội dung có thể không phù hợp với một số độ tuổi.

"Tôi đã có khoảnh khắc của mình với GTA 5, và tôi rất vui khi các em cũng có thể trải nghiệm điều tương tự với GTA 6", ông chia sẻ.

Sau khi bức thư được đăng tải trên mạng xã hội, dân mạng bày tỏ sự thích thú và khen ngợi vị giáo sư vì hiểu tâm lý sinh viên. Có người cho rằng đây là cách tiếp cận gần gũi, giúp sinh viên có thời gian thư giãn sau những tuần học tập căng thẳng.

Tuy nhiên, cũng có người nghi ngờ vị giáo sư thực chất cũng đang muốn dành thời gian chơi GTA 6 nên mới quyết định không giao bài tập. Một người dùng đùa rằng có lẽ chính thầy giáo sẽ dành nhiều giờ chơi GTA 6 hơn tất cả sinh viên của mình cộng lại.

Câu chuyện xuất hiện đúng thời điểm GTA 6 đang tạo nên sức hút lớn trong cộng đồng game thủ toàn cầu. Trò chơi do Rockstar Games phát triển, được công bố lần đầu vào năm 2023 và dự kiến phát hành ngày 19/11/2026 trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S.

Sự mong chờ dành cho GTA 6 lớn đến mức nhiều game thủ đã lên kế hoạch xin nghỉ phép hoặc sắp xếp lại lịch trình để trải nghiệm trò chơi ngay khi ra mắt.