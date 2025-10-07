Thẻ SD 1TB siêu bền với vỏ thép không gỉ cứng hơn 37 lần

Thương hiệu Lexar vừa chính thức ra mắt phiên bản thẻ nhớ SDXC dung lượng 1TB cho hai dòng sản phẩm siêu bền: ARMOR GOLD và ARMOR SILVER PRO. Với dung lượng lưu trữ lớn, các nhiếp ảnh gia và người dùng quay phim chuyên nghiệp có thể thoải mái ghi lại nhiều video 6K hoặc chụp ảnh liên tục mà không cần thay thẻ.

Ra mắt bộ đôi Lexar 1TB SDXC ARMOR GOLD và ARMOR SILVER PRO

Điểm nổi bật của dòng thẻ ARMOR là lớp vỏ được làm từ thép không gỉ, mang lại độ bền cao gấp 37 lần so với các thẻ nhớ thông thường. Cả hai phiên bản đều đạt tiêu chuẩn kháng bụi và kháng nước IP68, đảm bảo an toàn cho dữ liệu trong những điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất.

Về hiệu năng, bộ đôi thẻ nhớ mới đạt chuẩn tốc độ ghi V60, cho phép quay video 6K một cách mượt mà mà không bị lỡ khung hình. Tốc độ đọc lên tới 280 MB/s giúp người dùng nhanh chóng chuyển các tệp dung lượng lớn sang máy tính.

Thẻ nhớ 1TB Lexar ARMOR sở hữu lớp vỏ thép không gỉ bền hơn 37 lần

Phiên bản 1TB Lexar ARMOR GOLD SDXC sẽ tương thích với các thiết bị UHS-II và UHS-I, dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào cuối Quý 3 năm 2025 với giá bán lẻ đề xuất là 369,99 USD (khoảng 9,7 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản 1TB Lexar ARMOR SILVER PRO SDXC sẽ ra mắt vào Quý 4 năm 2025 với giá bán lẻ đề xuất là 364,99 USD (khoảng 9,6 triệu VNĐ).