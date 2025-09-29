Lộ danh sách ứng dụng VPN “nguy hiểm” mà người dùng iPhone phải xóa ngay

Một báo cáo gần đây từ Dự án Minh bạch Công nghệ (TTP) đã chỉ ra rằng người dùng iPhone sử dụng mạng riêng ảo (VPN) miễn phí có thể đang để lộ dữ liệu nhạy cảm về Trung Quốc. Theo báo cáo, một số ứng dụng VPN phổ biến vẫn hoạt động mặc dù thuộc sở hữu bí mật của các thực thể Trung Quốc, điều này dấy lên lo ngại về an ninh.

Apple vẫn chưa xử lý nhiều ứng dụng VPN có nguy cơ làm rò rỉ dữ liệu người dùng.

Lý do là vì, luật chia sẻ thông tin nghiêm ngặt của Bắc Kinh có thể biến các ứng dụng này thành mỏ vàng dữ liệu cho các cơ quan tình báo Trung Quốc. Đáng chú ý, một số ứng dụng trong số này liên quan đến các công ty mà Mỹ đã xác định là doanh nghiệp quân sự Trung Quốc.

Tính đến tháng 4/2025, có 13 ứng dụng VPN vẫn đang hoạt động trên App Store của Apple, trong đó một số đã đổi tên hoặc cung cấp thêm ứng dụng mới. Ngoài ra, ít nhất 11 ứng dụng cũng tiếp tục có mặt trên cửa hàng Android của Google. Thế nhưng, đến tháng 9/2025, nhiều VPN Trung Quốc vẫn có sẵn trên App Store, bao gồm những cái tên dưới đây:

- X-VPN – Super VPN & Best Proxy - Ostrich VPN – Proxy Master - VPN Proxy Master – Super VPN - Turbo VPN Private Browser - VPNIFY – Unlimited VPN - VPN Proxy OvpnSpider - WireVPN – Fast VPN & Proxy - Now VPN – Best VPN Proxy - Speedy Quark VPN – VPN Proxy - Best VPN Proxy AppVPN - iSharkVPN – Secure & Fast VPN (formerly Wirevpn – Secure & Fast VPN) - Pearl VPN - HulaVPN Pro – Fast Secure VPN - Wiresocks – Secure & Privacy

Các VPN do Trung Quốc sở hữu đang gây ra mối đe dọa đáng kể cho người dùng. Mặc dù Apple và Google đã thừa nhận những rủi ro này, báo cáo của TTP cho thấy còn nhiều lỗ hổng trong các biện pháp bảo mật của ngành công nghệ. Người dùng có thể tự bảo vệ mình bằng cách cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn nhà cung cấp VPN.

Cảnh báo cho người dùng

VPN hoạt động bằng cách che giấu địa chỉ IP của người dùng, định tuyến kết nối qua một mạng bên ngoài thay vì nhà cung cấp internet. Mặc dù các kết nối này được mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi những kẻ xâm nhập, nhưng không phải tất cả VPN đều an toàn. Nếu không được bảo mật đúng cách, chúng có thể trở thành công cụ theo dõi thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm địa chỉ IP, vị trí, lịch sử duyệt web và thông tin thanh toán.

Đặc biệt, các VPN do Trung Quốc sở hữu đang gây ra mối lo ngại lớn về quyền riêng tư. Luật chia sẻ dữ liệu của Bắc Kinh yêu cầu các công ty phải cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu người dùng cho chính phủ. Điều này đã khiến các nhà lập pháp Mỹ lo ngại về khả năng các cơ quan tại Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu công dân Mỹ, dẫn đến những nỗ lực nhằm hạn chế hoặc cấm các ứng dụng như TikTok và Grindr.

Người dùng cần xóa các ứng dụng trong danh sách nếu đã cài đặt để bảo vệ thông tin cá nhân.

Theo báo cáo từ TTP, hơn 20% trong số 100 VPN miễn phí hàng đầu trên App Store có liên kết với các công ty Trung Quốc, sử dụng các cấu trúc sở hữu phức tạp để che giấu danh tính. Những ứng dụng này đã được tải xuống hơn 70 triệu lần tại Mỹ. Một số VPN nổi bật, như VPN Proxy Master và Turbo VPN, thuộc sở hữu của Qihoo 360 - công ty đã bị Mỹ trừng phạt.

Mặc dù Apple đã gỡ bỏ một số ứng dụng VPN không an toàn, vẫn còn nhiều ứng dụng khác tiếp tục hoạt động. Một ví dụ điển hình là Wirevpn, ứng dụng đã đổi tên thành iSharkVPN nhưng vẫn giữ nguyên thông tin và đánh giá từ phiên bản cũ. Điều này cho thấy sự tồn tại dai dẳng của các ứng dụng không đáng tin cậy trên cửa hàng ứng dụng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên cẩn trọng khi lựa chọn VPN, đặc biệt là các ứng dụng miễn phí. Họ nhấn mạnh rằng “Nếu bạn không trả tiền cho một sản phẩm, thì bạn chính là sản phẩm đó”. Chính vì vậy, người dùng nên tìm hiểu kỹ về quyền truy cập của ứng dụng và chính sách bảo mật trước khi quyết định sử dụng.

Trong khi VPN có thể là công cụ hữu ích để bảo vệ danh tính trực tuyến, việc lựa chọn một dịch vụ đáng tin cậy là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân.