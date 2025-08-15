Ổ cứng di động XS1000R tốc độ 1.050Mbps, dung lượng tới 2TB

Mẫu ổ cứng gắn ngoài XS1000R là phiên bản mới của dòng Kingston XS1000, cân bằng giữa hiệu năng và giá bán cho nhu cầu của người dùng cơ bản. Với hai tùy chọn SSD 1TB và 2TB với tốc độ lên tới 1.050Mbps, XS1000R đáp ứng ổn các tác vụ từ sao chép file thông thường cho tới lưu phim ảnh, lưu bản cài đặt Windows, phần mềm,...

Ổ cứng gắn ngoài Kingston XS1000 có tùy chọn 1TB hoặc 2TB.

Kingston XS1000R và các phụ kiện đi kèm.

So với phiên bản XS1000 trước kia màu đen và có một dây USB Type-C to USB Type-C đi kèm, XS1000R giờ đây là phiên bản màu đỏ với dây USB Type-C to USB Type-A đi kèm và được bổ sung thêm một đầu chuyển đổi giữa USB Type-C và USB Type-A.

Đối với tác vụ sao chép các tập tin dung lượng nhỏ, tốc độ chiếc ổ cứng gắn ngoài này ổn định ở mức cao, chẳng hạn Windows 11 Pro ghi nhận trên dưới 1.000Mbps - sát thông số từ nhà sản xuất. Còn trong một thử nghiệm đo bằng phần mềm IOMeter thì tốc độ đọc trung bình của Kingston XS1000R được ghi nhận là 919,3MB/s và tốc độ ghi trung bình là 813,7Mbps.

Hay kết quả đo kiểm từ phần mềm CrystalDiskMark cho thấy, XS1000R đạt tốc độ đọc tuần tự tiệm cận 1.050MB/s và tốc độ ghi tuần tự vượt 800MB/s, đồng thời duy trì độ ổn định khá tốt ở các bài test đọc/ghi ngẫu nhiên. Các chỉ số này phần nào phản ánh khả năng đáp ứng tốt của ổ cứng trong nhiều tình huống sử dụng thực tế.

Kết quả đo kiểm với CrystalDiskMark.

Nhưng khi sao chép các tập tin dung lượng cao thì tốc độ đó sẽ có lúc bị giảm xuống. Chẳng hạn, với tác vụ sao chép một file phim *.mkv dung lượng 8,6GB, tốc độ sẽ giảm dần từ trên 800Mbps xuống 500 - 600Mbps rồi xoay quanh 400Mbps, chủ yếu giữ đều ở mức trên 200Mbps.

Nhìn chung, xét về tốc độ, XS1000R đủ cao nhưng không thể "khủng" như dòng XS2000 có tốc độ gấp đôi. Nhưng người viết đánh giá phiên bản "đàn em" này đủ cho tới dư nhu cầu của nhiều người tiêu dùng hiện nay. Thay vì sao chép file *.mkv như trên trong chưa tới 20 giây (với XS2000) thì giờ đây chỉ tốn thêm khoảng 15 giây (tức 45 giây trên XS1000R) là điều không đáng để suy nghĩ.

Trên XS1000 chỉ có duy nhất một cổng USB Type-C.

Người dùng có thể linh hoạt chọn đầu ra là USB Type-C hoặc USB Type-A.

Lưu ý: Để khai phá được tốc độ tối đa của XS1000R (sử dụng cổng USB Type-C Gen 3.2 Gen 2), người dùng phải chú ý tốc độ chép trên cổng USB/ổ cứng của thiết bị lưu file nguồn phải ít nhất bằng hoặc cao hơn XS1000R, và sử dụng cáp USB tiêu chuẩn đi kèm với ổ cứng này. Tốc độ cũng có thể thay đổi tùy theo phần mềm và cách sử dụng.

Khả năng sử dụng trên đa thiết bị của XS1000R cũng rất đa dạng khi tương thích với Windows 10/11, macOS 10.15 trở lên, Linux 4.4 trở lên, Chrome OS, Android và cả iOS/iPadOS 13 trở lên. Tuy nhiên, cáp đi kèm chỉ là USB Type-C to Type-C, do đó người dùng cần tự mua thêm các loại cáp tương thích (lưu ý tốc độ của cáp) như USB Type-C to Lightning nếu muốn dùng trên iPhone/iPad đời cũ.

Ngoài tốc độ ở mức cao hơn nhiều so với mặt bằng chung hiện nay, XS1000R còn có ưu điểm siêu nhỏ gọn. Cụ thể, sản phẩm này có kích thước 69,54 x 32,58 x 13,5mm, nặng chưa tới 29g. So với các ổ cứng gắn ngoài to bằng cả bàn tay thì XS1000R rõ ràng tiện dụng hơn. Người dùng sẽ dễ dàng nhét Kingston XS1000R trong túi áo hay một khe nhỏ của túi xách để mang đi xa.

Mặt ngoài của XS1000R được cấu tạo bằng kim loại và nhựa cứng đỏ - đen. Ngoài ra, Kingston còn sản xuất vỏ bọc cao su chuyên dùng cho thiết bị này để bảo vệ khỏi các trường hợp bị va đập và rơi (bán riêng). Theo thông số kỹ thuật, XS1000R không có khả năng kháng bụi và nước IP55 như phiên bản cao cấp XS2000. Dù vậy, với mức giá từ dưới 2 triệu cho tới hơn 3 triệu đồng tùy phiên bản, XS1000R sẽ dễ tiếp cận hơn.