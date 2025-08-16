Xuất hiện ổ SSD siêu tốc, nhỏ bằng chiếc SIM điện thoại

Người dùng các thiết bị di động từ lâu đã phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn là chấp nhận tốc độ chậm của thẻ MicroSD nhỏ gọn, hay sức mạnh của ổ SSD M.2 cồng kềnh. Giờ đây, một nhà sản xuất Trung Quốc có thể đã tìm ra câu trả lời hoàn hảo với một chuẩn lưu trữ SSD mini hoàn toàn mới, nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ.

Nhà sản xuất Biwin của Trung Quốc vừa giới thiệu "Mini SSD", một định dạng ổ cứng thể rắn mới với kích thước chỉ 15mm x 17mm, tức là chỉ nhỉnh hơn một chút so với thẻ MicroSD thông thường. Tuy nhiên, đằng sau vóc dáng tí hon đó là một sức mạnh đáng kinh ngạc.

Ổ "Mini SSD" siêu nhỏ của hãng Biwin đến từ Trung Quốc.

Mini SSD có khả năng đạt tốc độ đọc tuần tự lên tới 3.700 MB/giây và tốc độ ghi 3.400 MB/giây qua kết nối PCIe, đi kèm các mức dung lượng lớn lên đến 2TB. Để so sánh, tốc độ này nhanh hơn gấp ba lần so với chuẩn MicroSD Express nhanh nhất hiện nay (985 MB/giây) và gần bằng tốc độ của thẻ SD Express kích thước đầy đủ (3.940 MB/giây) trong khi có kích thước nhỏ hơn rất nhiều.

Điểm độc đáo và tiện lợi nhất của Mini SSD chính là cách lắp đặt. Thay vì phải mở máy và cắm vào bo mạch chủ như ổ M.2, Mini SSD sử dụng một khe cắm chuyên dụng với khay đựng, cho phép người dùng tháo lắp dễ dàng chỉ bằng một que chọc SIM. Thiết kế này còn có độ bền cao với chuẩn kháng nước và bụi IP68 cùng khả năng chống rơi ở độ cao 3 mét.

Chuẩn lưu trữ mới này không còn là một ý tưởng trên giấy. Hai mẫu máy chơi game cầm tay hiệu năng cao sắp ra mắt đã xác nhận sẽ trang bị khe cắm cho Mini SSD. Cả hai thiết bị này là GPD Win 5 và OneXPlayer Super X, đều được trang bị con chip Strix Halo mạnh mẽ của AMD, cho thấy Mini SSD đang được nhắm đến các thiết-bị yêu cầu hiệu năng lưu trữ hàng đầu.

Hiện tại, giá cả và thời điểm bán ra rộng rãi của Mini SSD vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nó cùng với sự ủng hộ từ các nhà sản-xuất thiết bị cầm tay hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho giải pháp lưu trữ di động nhỏ gọn, tiện lợi và cực kỳ mạnh mẽ.