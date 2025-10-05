Galaxy S26 Ultra hé lộ công nghệ chưa từng có, Apple khó bám kịp

Một trong những chiến lược để Samsung có thể khẳng định vị thế của mình là trang bị cho Galaxy S26 Ultra màn hình tiên tiến nhất, mang đến khả năng sáng hơn và mỏng hơn so với Galaxy S25 Ultra. Điều này cũng cho phép Samsung dẫn trước các đối thủ như LG Chem và Deoksan Neoluxt về công nghệ liên quan.

Galaxy S26 Ultra sử dụng vật liệu mới cho màn hình OLED M14.

Galaxy S26 Ultra có khả năng sử dụng vật liệu OLED M14 mới giúp cải thiện độ sáng, giảm mức tiêu thụ điện năng và kéo dài tuổi thọ. Mặc dù iPhone 17 Pro cũng được kỳ vọng sẽ sở hữu công nghệ này, vẫn chưa rõ thông tin này có chính xác hay không.

Dù cũng có màn hình OLED M14, iPhone 17 Pro và các smartphone hàng đầu khác của năm 2025 vẫn có thể khó bắt kịp Galaxy S26 Ultra về công nghệ màn hình. Điều này là do Galaxy S26 Ultra có thể sử dụng công nghệ Bộ lọc màu khi đóng gói (CoE) mà Samsung đã áp dụng cho các smartphone gập từ năm 2021. Công nghệ này cho phép tích hợp bộ lọc màu vào lớp bảo vệ của OLED, từ đó giúp giảm độ dày và tăng độ sáng.

Samsung dường như đang nỗ lực vượt qua Apple bằng cách trở thành hãng đầu tiên triển khai công nghệ CoE trên smartphone cao cấp của dòng Galaxy S26, trong khi Apple cũng có kế hoạch tương tự cho chiếc điện thoại kỷ niệm 20 năm ra mắt, vào năm 2027.

Samsung đang rất nỗ lực để đánh bại iPhone 17 Pro.

Galaxy S26 Pro và S26 Edge được cho là sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ OLED M13 đã xuất hiện trên dòng Galaxy S24 và S25. Theo báo cáo, Galaxy S26 Pro sẽ có màn hình 6,27 inch, trong khi mẫu S26 Edge sẽ có màn hình 6,66 inch và S26 Ultra sẽ có màn hình 6,89 inch.

Mặc dù Galaxy S25 Ultra đã thành công, iPhone 17 Pro đang có dấu hiệu trở thành một sản phẩm nhận được sự quan tâm lớn về doanh số. Để duy trì sức cạnh tranh, Galaxy S26 Ultra cần có những nâng cấp đáng kể, và màn hình ấn tượng sẽ là một yếu tố quan trọng. Thiết bị này cũng được kỳ vọng sẽ có những cải tiến về thiết kế và camera, mặc dù thông số pin có thể không đáp ứng được kỳ vọng.