PC Windows 10 và 11 đẹp hơn nhưng… chậm hơn vì hai tính năng này

Vào tháng 8/2025, một cuộc thử nghiệm hiệu năng giữa Windows 10 22H2 và Windows 11 24H2 do Neowin thực hiện đã cho thấy kết quả khá bất ngờ: hiệu suất của Windows 11 không vượt trội như kỳ vọng, thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi một số tính năng mặc định. Trong khi đó, Microsoft hứa hẹn bản cập nhật 25H2 vừa phát hành của Windows 11 sẽ cải thiện hiệu năng, nhưng điều này vẫn cần được kiểm chứng.

Máy tính Windows 10 và 11 có thể chậm vì hai tính năng có sẵn.

Theo chia sẻ từ chính Microsoft, hai thủ phạm lớn nhất khiến PC Windows 11 bị chậm là tính năng đồng bộ hóa OneDrive và các hiệu ứng hình ảnh (Visual Effects) của Windows. Đáng chú ý, hai tính năng này được thiết kế để giúp người dùng thuận tiện hơn.

OneDrive là dịch vụ lưu trữ đám mây được tích hợp sẵn trong Windows, cho phép người dùng đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị. Tuy nhiên, khi chạy nền để tải lên và cập nhật liên tục, OneDrive có thể chiếm nhiều tài nguyên CPU và ổ đĩa, đặc biệt với máy cấu hình thấp. Microsoft khuyến nghị người dùng nên tạm dừng đồng bộ hóa để xem hiệu suất có cải thiện hay không, và thao tác này không ảnh hưởng đến dữ liệu đã được lưu trữ trực tuyến.

Tính năng thứ hai là hiệu ứng hình ảnh của Windows 11, bao gồm các hiệu ứng chuyển động, làm mờ, đổ bóng và bo góc mềm mại. Dù mang lại trải nghiệm hiện đại và đẹp mắt, chúng lại khiến RAM và GPU phải xử lý nhiều hơn, khiến máy hoạt động ì ạch, nhất là với thiết bị có dung lượng bộ nhớ thấp. Người dùng có thể tắt tính năng này bằng cách nhập “performance” vào ô tìm kiếm Windows, chọn “Adjust the appearance and performance of Windows”, rồi đánh dấu “Adjust for best performance” trong tab Visual Effects.

Hãy đánh dấu kiểm trước Adjust for best performance trong tab Visual Effects.

Ngoài ra, Microsoft cũng gợi ý một số cách cơ bản để cải thiện tốc độ hệ thống như thường xuyên cập nhật Windows, khởi động lại máy, quét phần mềm độc hại, hoặc đảm bảo ổ đĩa còn đủ dung lượng trống.

Ngoài những mẹo trên, còn có một số cách khác để cải thiện hiệu suất như ReadyBoost, cho phép sử dụng USB hoặc thẻ SD làm bộ nhớ đệm, mặc dù tùy chọn này không có trên Windows 11. Người dùng cũng có thể thay thế bằng cách tối ưu tệp trang (page file) để cải thiện hiệu suất bộ nhớ ảo.

Dù Windows 11 vẫn đang được Microsoft tối ưu từng bản, việc hiểu rõ và điều chỉnh hai tính năng kể trên có thể giúp thiết bị hoạt động mượt mà hơn đáng kể, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao khi Windows 10 chuẩn bị ngừng hỗ trợ vào năm 2025.