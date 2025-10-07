Tài xế coi chừng mất tiền oan vì đặt niềm tin vào Google Maps

Khi mà ngày càng nhiều xe ô tô mới được trang bị Apple CarPlay và Android Auto, người lái xe thường dựa vào các ứng dụng như Google Maps để theo dõi tốc độ và tránh bị phạt vì vi phạm tốc độ.

Apple CarPlay và Android Auto đang khá phổ biến trên các mẫu xe hiện nay.

Theo ghi nhận từ trang Car Expert, thống kê từ Chính quyền Victoria (Úc) cho biết đã có khoảng 3 triệu vụ vi phạm luật giao thông xảy ra trong năm 2023, tăng 50% so với năm trước. Nhiều trong số này liên quan đến hành vi chạy quá giới hạn tốc độ.

Đây là lý do ngày càng nhiều người đang nỗ lực tránh chạy quá tốc độ. Với công nghệ ngày càng được triển khai, nhiều người đang phụ thuộc vào các ứng dụng như Google Maps để đưa ra các cảnh báo khi chạy quá tốc độ giới hạn.

Điều này dẫn đến một vấn đề cần giải quyết: Độ chính xác của dữ liệu GPS trong Google Maps và đồng hồ tốc độ trên xe có đáng tin cậy hay không? Để giải quyết vấn đề, chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về hoạt động của Google Maps và sai số mà đồng hồ tốc độ của ứng dụng này có thể gặp phải, từ đó đưa ra quyết định chạy tốc độ sao cho phù hợp nhất.

Đồng hồ tốc độ Google Maps và ô tô

Google Maps (và cả ứng dụng phổ biến khác là Waze) đều cho phép người lái xe xem tốc độ trực tiếp trên màn hình hiển thị của Apple CarPlay và Android Auto. Tốc độ này được tính toán dựa trên dữ liệu từ vệ tinh, giúp xác định thời gian di chuyển giữa hai vị trí. Mặc dù lý thuyết cho rằng độ chính xác rất cao, nhưng thực tế lại phụ thuộc vào khả năng xử lý dữ liệu và độ chính xác của tín hiệu GPS.

Đồng hồ tốc độ trên ô tô có thể hiển thị thấp hơn tốc độ thực.

Trong khi đó, đồng hồ tốc độ trên xe có thể không hoàn toàn chính xác. Tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng của xe, đồng hồ có thể sử dụng cảm biến trên trục bánh xe để đo tốc độ di chuyển. Độ chính xác này có thể giảm theo thời gian do sự thay đổi về kích thước và hình dạng của lốp xe. Tùy theo quy định tại một số quốc gia, đồng hồ tốc độ có thể sai lệch ở mức khác nhau, ví dụ tại Úc lên đến 4km/h, có nghĩa nếu xe chạy ở tốc độ 100 km/h, tốc độ thực tế của nó chỉ chạy từ 94 km/h đến 100 km/h.

Bài kiểm tra thực tế

Để kiểm tra độ chính xác của Google Maps, trang Car Expert đã sử dụng xe điện Ford Mustang Mach-E và điện thoại iPhone 15 Pro. Họ đã sử dụng thiết bị Kustom Signals Pro Laser III để đo tốc độ thực tế khi xe di chuyển ở 80 km/h và 100 km/h.

Kết quả cho thấy, với đồng hồ tốc độ xe, ở tốc độ 80 km/h, đồng hồ tốc độ chênh lệch 4 km/h; ở 100 km/h, mức chênh lệch 5 km/h. Ngược lại, Google Maps có độ chính xác kém hơn, với tốc độ hiển thị thấp hơn thực tế. Ở tốc độ 80 km/h, xe thực tế chạy 82 km/h; ở 100 km/h, xe chạy 102 km/h. Điều này có thể dẫn đến việc người lái xe bị phạt vì vượt quá tốc độ.

Tốt hơn hết hãy chạy chậm hơn tốc độ của Google Maps tối thiểu 2km/h.

Thử nghiệm cho thấy Google Maps cần cải thiện độ chính xác. Người lái xe nên dựa vào đồng hồ tốc độ của xe để đảm bảo không vượt quá giới hạn tốc độ. Cần lưu ý rằng Google Maps đều yêu cầu tín hiệu GPS rõ ràng để hoạt động hiệu quả, và độ chính xác có thể giảm trong điều kiện thời tiết xấu hoặc khi di chuyển qua đường hầm.