Tính năng bảo mật then chốt trên Windows 11 25H2 bị hoãn vô thời hạn

Trong một động thái bất ngờ, Microsoft đã xác nhận sẽ trì hoãn việc phát hành "Administrator Protection", một tính năng bảo mật quan trọng dành cho môi trường doanh nghiệp, dù bản cập nhật lớn Windows 11 25H2 (còn gọi là 2025 Update) vừa chính thức ra mắt.

Windows 11 25H2 đã dần được triển khai.

Ngay sau khi công bố danh sách các tính năng mới hấp dẫn như AI Copilot và Recall cho người dùng cá nhân, Microsoft đã lặng lẽ cập nhật lại nội dung nhật ký thay đổi, thông báo về sự vắng mặt của tính năng Administrator Protection cho các máy tính văn phòng và doanh nghiệp.

Tính năng này được công bố lần đầu vào tháng 5 và được kỳ vọng sẽ là một lớp lá chắn bảo mật vững chắc. Cụ thể, nó yêu cầu người dùng phải xác thực sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay) thông qua Windows Hello trước khi thực thi các tác vụ yêu cầu quyền quản trị viên cao nhất. Điều này giúp ngăn chặn các truy cập trái phép ngay cả khi tài khoản quản trị viên bị xâm nhập.

Windows 11 yêu cầu xác thực sinh trắc học với các tác vụ yêu cầu quyền quản trị.

Trong thông báo chính thức, Microsoft chỉ cho biết tính năng này "sẽ được tung ra vào một ngày trong tương lai" mà không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào. Giới công nghệ cho rằng nguyên nhân của sự trì hoãn này có thể là do phát hiện một số lỗi vào phút chót. Đây được xem là một quyết định thận trọng và hợp lý của Microsoft, bởi sự ổn định và bảo mật trong môi trường doanh nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.

Sự việc này một lần nữa cho thấy sự khác biệt trong cách Microsoft tiếp cận người dùng cá nhân và doanh nghiệp, tương tự như việc tính năng Recall gây tranh cãi cũng bị tắt theo mặc định trên các máy tính văn phòng.

Đối với các quản trị viên hệ thống (IT admin), đây là một thông tin quan trọng cần lưu ý khi lên kế hoạch triển khai và nâng cấp lên Windows 11 25H2 cho toàn bộ hệ thống của mình.