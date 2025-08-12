SanDisk ra mắt thẻ nhớ 512GB với tốc độ ngang ngửa SSD

SanDisk vừa giới thiệu thẻ nhớ microSD Express, được trang bị công nghệ PCIe 3.1 NVMe, cho phép tốc độ đọc lên tới 880MB/s. Các phiên bản 512GB và 256GB của thẻ này đạt tốc độ ghi tối đa 650MB/s, duy trì ổn định ở mức 210MB/s. Trong khi đó, phiên bản 128GB có tốc độ đọc tương đương nhưng tốc độ ghi tối đa chỉ đạt 480MB/s, với mức duy trì 100MB/s. Tốc độ này gần như tương đương với các ổ SSD di động phổ thông, vượt xa tiêu chuẩn của thẻ microSD UHS-I thông thường.

Với hiệu năng cao, thẻ nhớ microSD Express dễ dàng xử lý các tác vụ nặng như quay video 5.3K và 4K, chụp ảnh RAW độ phân giải cao, hay ghi lại các cảnh quay chuyển động chậm. Thẻ hoạt động với chuẩn PCIe NVMe nhưng vẫn tương thích ngược với các thiết bị microSD UHS-I, bao gồm điện thoại thông minh Android, máy tính bảng, drone, camera hành trình, laptop và các máy chơi game cầm tay, đặc biệt là máy chơi game Nintendo Switch 2.

Về độ bền, thẻ nhớ được thiết kế để chống chịu nước, nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm, va đập, sốc, nhiễu từ, tia X và mài mòn. SanDisk còn tích hợp công nghệ ThermAdapt độc quyền, giúp quản lý nhiệt động, ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt khi xử lý các tác vụ nặng.

Khi kết hợp với đầu đọc thẻ SanDisk Pro-Reader SD Express, thẻ nhớ này cho thời gian truyền dữ liệu ấn tượng. Ví dụ, việc di chuyển một video 4K30 dài 60 phút có thể nhanh hơn tới 2,8 phút, trong khi 2.000 ảnh RAW 10MP cũng được chuyển nhanh hơn tới 2,9 phút. Trong điều kiện tối ưu, một bộ phim HD dài hai giờ có thể được chuyển xong trong vòng 3,5 giây.

Sản phẩm đi kèm chế độ bảo hành giới hạn trọn đời và hai năm sử dụng dịch vụ phục hồi file RescuePro Deluxe của SanDisk. Kích thước của thẻ là 14.99mm x 10.92mm x 1.02mm, hoạt động trong dải nhiệt từ -25°C đến 85°C. Với mức giá 119.99 USD (khoảng 3,1 triệu đồng), sản phẩm hướng tới các nhà sáng tạo nội dung, game thủ và những người dùng yêu cầu cao.