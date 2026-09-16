Top 6 smartphone Android giảm giá mạnh nhất trong tháng 9

Tháng 9 chứng kiến không ít smartphone Android bước vào giai đoạn giảm giá rõ rệt khi nhiều sản phẩm mới liên tục xuất hiện và các mẫu đời trước được điều chỉnh giá để kích cầu. Mức giảm đặc biệt đáng chú ý ở nhóm flagship và điện thoại màn hình gập, giúp người dùng có thể tiếp cận phần cứng cao cấp với ngân sách thấp hơn thời điểm ra mắt.

Dưới đây là 6 smartphone Android đang được giảm giá mạnh nhất trong tháng này.

1. Oppo Reno10 Pro+ 5G: Giảm tới 3,5 triệu đồng

Giá bán từ: 10,49 triệu đồng

Oppo Reno10 Pro+ 5G là một trong những mẫu smartphone đang được giảm giá sâu khi đã qua nhiều thế hệ sản phẩm. Điểm đáng chú ý của Reno10 Pro+ 5G nằm ở camera telephoto tiềm vọng 64 MP, hỗ trợ zoom quang học 3x, kết hợp camera chính 50 MP và góc siêu rộng 8 MP nên cho phép người dùng thoải mái sáng tạo nhiếp ảnh.

Chưa hết, máy còn sử dụng chip Snapdragon 8+ Gen 1, RAM 12 GB nên có thể chơi mượt mà mọi tựa game nặng.

Oppo Reno10 Pro+ 5G.

Ở phía trước điện thoại là màn hình AMOLED 6,74 inch hỗ trợ tần số quét 120 Hz cho trải nghiệm siêu mượt mà. Cuối cùng, viên pin 4.700 mAh đi kèm sạc nhanh 100 W SUPERVOOC sẽ mang tới sự liền mạch khi sử dụng trong ngày.

2. Samsung Galaxy S25 Edge 5G: Giảm tới 8,5 triệu đồng

Giá bán từ: 18,99 triệu đồng

Galaxy S25 Edge 5G đang có mức giảm đáng kể so với giá niêm yết ban đầu. Đây là phiên bản giá thấp hơn so với Galaxy S25 cao cấp năm ngoái nhưng vẫn đủ mạnh để xử lý mượt mà các tác vụ thông thường.

Galaxy S25 Edge 5G.

Về cấu hình, Galaxy S25 Edge được trang bị màn hình 6,7 inch Quad HD+, chip 8 nhân, RAM 12 GB và camera chính 200 MP kết hợp camera góc siêu rộng 12 MP. Thiết bị có độ mỏng là một trong những điểm được ưu tiên trong thiết kế, phù hợp với người muốn flagship màn hình lớn nhưng không thích máy quá dày.

Tuy nhiên, viên pin dung lượng 3.900 mAh và khả năng sạc 25 W là những thông số người dùng cần lưu ý. Máy khó có thể chơi game hay xem phim trong thời gian dài.

3. Xiaomi 15 5G: Giảm tới 8 triệu đồng

Giá bán từ: 18,49 triệu đồng

Xiaomi 15 5G đang trở thành một trong những mẫu flagship đời trước có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể. Thiết bị nổi bật với kích thước tương đối nhỏ gọn so với nhiều smartphone cao cấp hiện nay nhờ sở hữu màn hình 6,36 inch nhưng vẫn chạy chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ. Hệ thống 3 camera 50MP được tinh chỉnh cùng Leica, hướng tới người dùng quan tâm đến khả năng chụp ảnh mà không muốn sử dụng một thiết bị quá lớn.

Xiaomi 15 5G.

Tuy nhiên, các đánh giá thực tế cũng cho thấy thời lượng pin của máy chỉ ở mức vừa đủ và nhiệt độ có thể tăng khi chơi game nặng.

4. Sony Xperia 10 VII: Giảm tới 3,5 triệu đồng

Giá bán từ: 9,99 triệu đồng

Sony Xperia 10 VII không cạnh tranh bằng cấu hình cao nhất mà tập trung vào cách Sony xử lý trải nghiệm sử dụng. Đây là lựa chọn đáng chú ý với người thích thiết kế đặc trưng của Xperia, thao tác camera thủ công và cách xử lý ảnh ít can thiệp hơn.

Sony Xperia 10 VII.

Sản phẩm sở hữu cụm camera "chất" 50MP + 13MP hỗ trợ AI. Một điểm cộng khác của máy còn là màn hình 6,1 inch siêu nhỏ gọn, phù hợp với những người thường xuyên sử dụng smartphone bằng 1 tay. Tuy nhiên, SOny chỉ tích hợp cho điện thoại con chip Snapdragon 6 Thế hệ 3 và RAM 8GB, cung cấp hiệu năng trung bình. Cuối cùng, viên pin 5000 mAh có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày.

5. Oppo Find N3: Giảm tới 18 triệu đồng

Giá bán từ: 26,99 triệu đồng

Oppo Find N3 là trường hợp đáng chú ý nhất nếu người dùng muốn thử điện thoại gập ngang nhưng không muốn chi mức giá của một mẫu flagship mới. Ra mắt từ năm 2023, thiết bị hiện được giảm giá khá mạnh.

Về cấu hình, Oppo Find N3 có màn hình chính LTPO OLED gập 7,82 inch, màn hình ngoài 6,31 inch, cả hai hỗ trợ tần số quét 120 Hz siêu mượt mà. Về hiệu năng, người dùng có thể yên tâm thực hiện đa tác vụ do máy sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 2, RAM 16 GB và pin 4.805 mAh.

Oppo Find N3.

Hệ thống camera Hasselblad gồm camera chính 48 MP, góc siêu rộng 48 MP và telephoto tiềm vọng 64 MP, hỗ trợ zoom quang học 3x, thoải mái chụp ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội. Thêm vào đó, sản phẩm còn có khả năng sạc nhanh 67 W, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi.

6. Galaxy Z Flip7: Giảm tới 16 triệu đồng

Giá bán từ: 22,99 triệu đồng

Galaxy Z Flip7 cũng đang chịu áp lực giảm giá sau khi thế hệ mới xuất hiện. Samsung cũng được cho là đã hạn chế bổ sung nguồn cung cho Z Flip7 khi sản phẩm bước vào giai đoạn cuối vòng đời.

Galaxy Z Flip7.

Galaxy Z Flip7 sử dụng màn hình chính 6,9 inch, màn hình phụ 4,1 inch, chip Exynos 2500, RAM 12 GB và camera sau gồm camera chính 50 MP cùng camera góc siêu rộng 12 MP. Tuy nhiên, viên pin của máy chỉ có dung lượng hạn chế - 4.300 mAh và khả năng sạc chưa ấn tượng - 25 W.

Với thiết kế gập dọc, kích thước nhỏ khi đóng máy và màn hình ngoài lớn hơn thế hệ trước, Z Flip7 phù hợp với người muốn một smartphone cao cấp nhưng vẫn gọn nhẹ, thời trang, giá phải chăng.