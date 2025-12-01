Thách thức thực sự đối với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max

Các nhà phân phối buộc phải mua mô-đun RAM cho mọi bo mạch chủ, trong khi NVIDIA được cho là đã ngừng đóng gói chip VRAM với đế GPU. Điều này tạo ra áp lực tài chính không chỉ cho người tiêu dùng mà còn cho các doanh nghiệp.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể tăng giá từ 50-100 USD.

Dù đã xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc để giảm thiểu rủi ro, Apple cũng không thể tránh khỏi tình trạng thiếu hụt bộ nhớ. Kết quả là, giá của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể tăng vì lý do này. Tuy nhiên, những nỗ lực của Apple trong việc phát triển chip silicon tùy chỉnh có thể giúp công ty giảm thiểu tác động của tình trạng.

Theo báo cáo từ United Daily News, Apple đã tăng giá khởi điểm dòng iPhone 17 Pro, và nhiều khả năng mức giá cũng tăng cho iPhone 18 Pro, với dao động từ 50 USD đến 100 USD, tùy thuộc vào khả năng đàm phán với các nhà cung cấp bộ nhớ. Công ty cũng dự kiến ra mắt iPhone Fold vào năm tới, đánh dấu lần đầu tiên Apple giới thiệu một chiếc điện thoại màn hình gập cao cấp.

Dòng iPhone 18, bao gồm cả iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, có thể sẽ trở nên đắt đỏ hơn do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ. Tuy nhiên, Apple đã tăng cường sử dụng chip tùy chỉnh trong các thiết bị của mình, điều này có thể giúp cắt giảm chi phí. Các mẫu iPhone 18 Pro sẽ sử dụng chip A20 và A20 Pro được sản xuất trên quy trình 2nm của TSMC giúp tiết kiệm chi phí so với việc phải trả phí cho Qualcomm hay MediaTek.

Việc tăng cường sử dụng chip cây nhà lá vườn có thể giúp Apple thoát khỏi áp lực tăng giá?

Ngoài ra, modem 5G C2 đang trong quá trình phát triển và có thể được trang bị cho toàn bộ dòng iPhone 18 giúp Apple tiết kiệm hàng triệu đô la. Dựa trên doanh số 22 triệu chiếc iPhone 16e trước đó, Apple đã tiết kiệm được khoảng 220 triệu USD từ modem 5G C1.

Mặc dù chưa có ước tính chính xác về khoản tiết kiệm từ việc sử dụng ba chip tùy chỉnh cho dòng iPhone 18, con số này có thể đủ để Apple vượt qua cơn sốt bộ nhớ mà không phải tăng giá điện thoại cao cấp lên cao hơn dự kiến.