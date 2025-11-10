iPhone 18 có thể sẽ có nâng cấp camera nổi bật

Theo MacRumors đăng tải trích dẫn báo cáo nghiên cứu mới nhất của JP Morgan, tất cả các mẫu điện thoại trong dòng iPhone 18 thế hệ tiếp theo của Apple sẽ được trang bị camera trước 24 megapixel, nâng cấp từ 18 megapixel trên các mẫu iPhone 17.

iPhone 18 có thể sẽ được nâng cấp camera trước

Trước thời điểm iPhone 17 ra mắt, đã có nhiều tin đồn cho rằng tất cả các mẫu của dòng iPhone này sẽ sở hữu camera trước 24 megapixel, nhưng cuối cùng điều này đã không trở thành hiện thực. Tuy nhiên, camera trước 18 megapixel trên iPhone 17 vẫn là một cải tiến đáng kể, và nếu thông tin về camera 24 megapixel trên iPhone 18 là chính xác, đây sẽ là một bước tiến nổi bật.

Điều này có nghĩa là các mẫu iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ mang đến những bức ảnh selfie sắc nét và chi tiết hơn, đồng thời cải thiện độ chính xác khi chụp chân dung. Apple đã gọi camera selfie trên iPhone 17 là "Center Stage" (Trung tâm Sân khấu), và đây là lần đầu tiên iPhone được trang bị cảm biến camera vuông, cho phép có trường nhìn rộng hơn và thu được nhiều chi tiết hơn, giúp người dùng dễ dàng chụp ảnh selfie chân dung hoặc phong cảnh khi cầm điện thoại theo chiều dọc.

Báo cáo của JP Morgan cũng cho biết, iPhone màn hình gập của Apple sẽ là thiết bị đầu tiên trong ngành được trang bị camera dưới màn hình 24 megapixel, tích hợp vào màn hình bên trong. Trong khi đó, iPhone 17e thế hệ thứ hai giá rẻ và iPhone 18e thế hệ thứ ba dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng camera trước 12 megapixel.

Bắt đầu từ năm 2026, Apple dự kiến sẽ chia dòng sản phẩm iPhone thành hai đợt ra mắt vào mùa thu và mùa xuân. Cụ thể, iPhone Air thế hệ thứ hai, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2026, trong khi iPhone 18 và iPhone 18e tiêu chuẩn sẽ không được giới thiệu cho đến mùa xuân năm 2027.