9 thứ sẽ giúp iPhone 18 Pro Max "đắt xắt ra miếng" khi bán ra

Dòng iPhone 2026 của Apple vẫn còn vài tháng nữa mới ra mắt nhưng đã xuất hiện trong vô số tin đồn. Nếu Apple vẫn giữ nguyên truyền thống, dòng iPhone 18 sẽ được trình làng vào khoảng tháng 9 năm sau. Và dĩ nhiên, iPhone 18 Pro Max sẽ một lần nữa chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách.

iPhone 17 Pro.

Mặc dù iPhone 17 Pro Max năm nay đã mang đến một thiết kế mới mẻ và một số nâng cấp đáng kể nhưng các báo cáo ban đầu cho thấy, flagship tiếp theo của hãng có thể tiến xa hơn một vài bước.

Dưới đây là một số thông tin đã được tiết lộ về iPhone 18 Pro Max.

1. Công nghệ màn hình có bước tiến vượt bậc

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị màn hình LTPO+ mới - phiên bản nâng cấp của màn hình LTPO hiện có của Apple. Màn hình này ​​sẽ tăng tốc độ làm mới đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn. Trên thực tế, điều đó đồng nghĩa với việc người dùng sẽ có trải nghiệm cuộn mượt mà hơn, hiệu ứng động sắc nét hơn và thời lượng pin tốt hơn.

2. Màu sắc ở mặt sau đồng đều hơn

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro Max sẽ có một thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý về thiết kế mặt sau. Apple sẽ làm cho khung nhôm và mặt kính đồng bộ hơn về màu sắc.

Dòng iPhone 17 Pro hiện tại sử dụng mặt lưng kính để sạc không dây nhưng màu sắc này hơi lệch so với phần còn lại của khung máy. Năm sau, cặp iPhone 18 Pro có thể ra mắt với lớp hoàn thiện đồng đều hơn, chỉ một màu, mang lại vẻ ngoài gọn gàng hơn.

3. Cồng kềnh và nặng hơn

Nếu những tin đồn chính xác, iPhone 18 Pro Max có thể là chiếc iPhone nặng nhất từ ​​trước đến nay của Apple và thậm chí có thể dày hơn. Các báo cáo ban đầu cho biết, sản phẩm sẽ có trọng lượng lớn hơn 240 gram, nặng hơn cả iPhone 14 Pro Max và iPhone 13 Pro Max -cả 2 đều nặng 240 gram.

4. Pin lớn hơn

Khả năng cao là Apple đang có kế hoạch trang bị pin lớn hơn cho iPhone 18 Pro Max. Các tin đồn cho thấy, sản phẩm có thể sở hữu cell pin lớn hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max.

Ảnh concept iPhone 18 Pro Max.

Hiện vẫn chưa rõ Apple sẽ bổ sung bao nhiêu dung lượng nhưng bất kỳ sự gia tăng nào cũng sẽ đồng nghĩa với thời lượng pin dài hơn - điều mà người dùng luôn mong đợi.

5. Modem C2 của Apple sẽ thay thế modem của Qualcomm

Apple đang phát triển modem C2 của riêng mình để thay thế phần cứng của Qualcomm. Con chip này sẽ là phiên bản kế nhiệm của modem C1 - được sử dụng trong iPhone 16e.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, dòng iPhone 18 có thể là dòng iPhone đầu tiên sử dụng hoàn toàn modem 5G do Apple tự phát triển. Dự kiến, hiệu suất mmWave sẽ mạnh hơn, khả năng kết nối mạng tốt hơn và hiệu suất được cải thiện - điều này sẽ giúp tải xuống nhanh hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn khi sử dụng mạng.

6. Camera chính sẽ có khẩu độ thay đổi

Tin tức từ chuỗi cung ứng của Apple cho biết, cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều có thể được trang bị camera chính Fusion 48 MP với khẩu độ thay đổi - lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone.

Ngoài ra, cả cảm biến chính và cảm biến tele đều có thể có khẩu độ lớn hơn, đồng nghĩa với việc hiệu suất chụp thiếu sáng tốt hơn và khả năng kiểm soát độ sâu được cải thiện.

7. Nút Điều khiển Camera sẽ biến mất

Nút Điều khiển Camera được giới thiệu cùng với iPhone 16 Series năm ngoái. Các báo cáo cho rằng nút này có thể không xuất hiện trở lại trên dòng iPhone 18. Rõ ràng, dữ liệu sử dụng cho thấy rất ít người thực sự sử dụng nút và Apple có thể không giữ lại chi tiết này để tiết kiệm chi phí sản xuất.

Mặc dù được quảng cáo là một cải tiến lớn về camera nhưng việc lặng lẽ biến mất sẽ là một lời nhắc nhở rằng không phải tính năng mới nào cũng tồn tại nếu người dùng không thấy hữu ích.

8. Dynamic Island có thể thu nhỏ thành "đục lỗ"

Apple cũng có thể đang thay đổi cách bố trí camera trước trên màn hình. Một số nguồn tin đáng tin cậy cho biết, iPhone 18 Pro sẽ loại bỏ phần khoét Dynamic Island hình "viên thuốc" để thay thế bằng một lỗ khoét nhỏ hơn ở góc trên bên trái.

Các thành phần của Face ID – bao gồm máy chiếu điểm và bộ thu tín hiệu sẽ được di chuyển xuống dưới màn hình. Hiện vẫn chưa rõ liệu Dynamic Island sẽ biến mất hoàn toàn hay sẽ xuất hiện ảo khi cần thiết.

9. Chip A20 Pro được sản xuất trên quy trình 2nm của TSMC

Mỗi chiếc iPhone mới đều cần một con chip chủ chốt và iPhone 18 Pro Max sẽ giới thiệu A20 Pro. Đây sẽ là bộ vi xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên quy trình 2nm (N2) thế hệ tiếp theo của TSMC.

Dòng iPhone 17 hiện tại sử dụng chip A19 dựa trên công nghệ 3nm. Do đó, việc chuyển sang 2nm sẽ mang lại những cải tiến đáng kể. Các báo cáo ban đầu cho thấy, A20 có thể mang lại hiệu suất tốt hơn khoảng 15% trong khi giảm mức tiêu thụ điện năng khoảng 30%. Các bóng bán dẫn nhỏ hơn cũng đồng nghĩa với việc ít tỏa nhiệt hơn và thời lượng pin dài hơn. Về cơ bản, iPhone 18 Pro Max sẽ là một chiếc iPhone nhanh hơn, mát hơn và có thời lượng pin lâu hơn giữa các lần sạc.

Tổng kết lại, iPhone 18 Pro Max sẽ là 1 sản phẩm được nâng cấp đáng kể. Với màn hình LTPO+ được đồn đoán, pin lớn hơn, modem tích hợp và hệ thống camera được cải tiến, mẫu flagship năm 2026 của Apple sẽ trở thành một sản phẩm đầy tham vọng.