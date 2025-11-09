iPhone 18 Pro sẽ là tuyệt phẩm thu hút iFan

Một loạt nâng cấp trên iPhone 18 Pro đã được tiết lộ bởi nguồn tin uy tín Digital Chat Station. Theo đó, màn hình của iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế "đục lỗ", camera có khẩu độ thay đổi, mặt lưng trong suốt và phiên bản iPhone Pro Max sẽ có pin vỏ thép.

Hàng loạt thay đổi sắp diễn ra

Digital Chat Station cho biết, Apple sẽ sử dụng công nghệ " hole-in-active-area" (HIAA) để tạo ra một lỗ nhỏ cho camera trước. Nguồn tin này cũng khẳng định hình dạng màn hình sẽ thay đổi.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Camera chính của iPhone 18 Pro sẽ không có khẩu độ cố định, không giống như hầu hết các điện thoại cao cấp khác. Thanh camera ngang sẽ vẫn được giữ nguyên, mặt sau sẽ có một thành phần trong suốt. Đáng chú ý, iPhone 18 Pro Max có thể là chiếc iPhone đầu tiên sở hữu pin vỏ thép.

iPhone 18 Pro sẽ là một bản nâng cấp đáng kể

Nhiều nguồn tin đáng tin cậy, bao gồm cả The Information và nhà phân tích ngành công nghiệp màn hình - Ross Young cũng đã từng khẳng định rằng iPhone 18 Pro sẽ không có phần khoét hình "viên thuốc" như các mẫu iPhone hiện tại. Thay vào đó, camera trước sẽ được đặt trong một "lỗ kim", nằm ở góc trên bên trái màn hình. Hệ thống Face ID, bao gồm bộ phát và bộ thu tín hiệu sẽ được chuyển xuống bên dưới màn hình.

Hiện chưa rõ liệu khu vực Dynamic Island có bị loại bỏ hay giao diện này sẽ xuất hiện khi cần thiết hay không.

Theo một tin đồn trước đó, kích thước màn hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không thay đổi, lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch.

iPhone 18 Pro sẽ có nhiều nâng cấp đáng kể.

Nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo là người đầu tiên khẳng định camera của iPhone 18 Pro sẽ có khẩu độ thay đổi. Khẩu độ của ống kính camera quyết định lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Máy ảnh DSLR chuyên nghiệp có lá khẩu độ có thể mở rộng và thu hẹp theo các kích thước khác nhau để điều chỉnh kích thước lỗ hở mà ánh sáng đi vào.

Điện thoại thông minh thường có khẩu độ cố định - ống kính luôn mở hoàn toàn. Tuy nhiên, camera chính 48MP của iPhone 18 Pro có thể cho phép người dùng thay đổi khẩu độ thủ công. Khả năng cao là công ty BE Semiconductor (Hà Lan) sẽ cung cấp lá khẩu độ cho Apple.

Digital Chat Station cũng đã từng đề cập đến mặt sau trong suốt. Thiết kế này có thể cho phép người dùng nhìn thấy linh kiện bên trong, bao gồm cả cuộn dây sạc MagSafe. Đó cũng là cách Nothing thiết kế điện thoại của mình.

Pin trong vỏ thép sẽ là chi tiết độc quyền của iPhone 18 Pro Max. Trước đây, thiết bị này được đồn đoán có hệ thống làm mát buồng hơi bằng thép không gỉ. Hệ thống này khi kết hợp với mặt kính phía sau sẽ giúp tản nhiệt tốt hơn.

Tính năng AI táo bạo

Việc Apple quá phụ thuộc vào các tính năng AI chưa được hỗ trợ đã không mang lại lợi thế cho iPhone 16. iPhone 17 Pro sở dĩ "bán chạy" hơn dựa vào thế mạnh phần cứng.

Với việc Apple vẫn chưa thể giải mã AI, việc tập trung vào các tính năng dựa trên phần cứng để tăng sức hấp dẫn cho điện thoại là một bước đi thông minh. Công ty sẽ dựa vào Google Gemini để hiện thực hóa tầm nhìn về Siri.

Các tin đồn về dòng iPhone 18 Pro.

Từ việc sử dụng khẩu độ thay đổi để cung cấp cho khách hàng khả năng kiểm soát độ sâu tốt hơn đến việc tăng diện tích sử dụng màn hình bằng cách thu nhỏ phần cắt "viên thuốc", Apple đang thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp để giúp iPhone 18 Pro nổi bật giữa các flagship sắp ra mắt khác.

Tất cả các mẫu iPhone 18 sẽ được trang bị chip 2nm và đi kèm RAM 12GB. Chỉ có bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ được phát hành trong năm 2026. Các mẫu iPhone còn lại sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2027.