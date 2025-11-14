iPhone 18 Pro Max sẽ dày và nặng hơn bản tiền nhiệm, pin sẽ "trâu" hơn

Apple đã tập trung hoàn toàn vào cụm từ "Pro" với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, khiến các mẫu iPhone này dày và nặng hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Do doanh số của iPhone Air siêu mỏng gây thất vọng, còn các mẫu iPhone 17 Pro bán rất chạy, rõ ràng là thiết kế dày đã chiến thắng.

iPhone 17 Pro Max.

Giờ đây, nguồn tin Instant Digital cho biết, điều tương tự sẽ xảy ra với iPhone 18 Pro Max vào năm sau.

Cụ thể, bài đăng cho biết, iPhone 18 Pro Max sẽ nặng hơn 240g, trở thành chiếc iPhone nặng nhất từ ​​trước đến nay.

Trước đó, iPhone 17 Pro Max nặng 233g và iPhone 16 Pro Max nặng 227g. Mẫu iPhone nặng nhất gần đây nhất là iPhone 14 Pro Max với trọng lượng 240g nhưng iPhone 18 Pro Max năm sau sẽ nặng hơn nữa.

Tại sao lại nặng hơn?

Instant Digital cho biết, iPhone 18 Pro Max sẽ dày hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm. Có lẽ, giống như năm nay, Apple dự định sẽ bổ sung thêm một viên pin lớn hơn nữa.

iPhone 18 Pro Max sẽ dày hơn bản tiền nhiệm.

Khi được tích hợp viên pin lớn hơn, sản phẩm sẽ mang tới thời lượng pin dài hơn. Đây là điều được nhiều iFan yêu thích.

Thực tế cho thấy, nhiều người dùng muốn có một chiếc iPhone lớn nhất, bền bỉ nhất có thể và việc Apple mang đến điều đó là một động thái đúng đắn.