iPhone 18 Pro sẽ lại thay "áo mới" cho vừa lòng iFan

Sự kiện: iPhone 18
Tin đồn mới nhất khẳng định iPhone 18 Pro sẽ khắc phục một chi tiết thiết kế không được fan ưa chuộng.

Mặc dù quyết định đưa màu cam đậm vào dòng iPhone 17 Pro của Apple đã nhận được nhiều sự ủng hộ đáng ngạc nhiên nhưng có một yếu tố thiết kế lại bị chỉ trích nhiều hơn: thiết kế hai tông màu của vỏ máy.

Theo nguồn tin mới nhận, công ty sẽ khắc phục vấn đề này trong dòng sản phẩm năm sau…

Thiết kế hai tông màu của iPhone 17 Pro

Thiết kế của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max gây chú ý vì 3 lý do chính.

Đầu tiên và đáng chú ý nhất là màu cam vũ trụ. Apple thường trung thành với các tùy chọn màu sắc trầm cho các mẫu iPhone Pro nhưng cặp iPhone 17 Pro lần này đã trở nên cực kỳ rực rỡ với màu cam. Phiên bản màu này của iPhone 17 Pro rất được ưa chuộng.

Thứ hai, việc thay thế cụm camera bằng với thiết kế plateau, chiếm toàn bộ chiều rộng của điện thoại đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Thứ ba là màu sắc hai tông của mặt lưng điện thoại. Đó là kết quả của việc Apple kết hợp kính và nhôm ở phần vỏ sau.

Apple sẽ khắc phục vấn đề này trên iPhone 18 Pro. Nguồn tin Instant Digital cho biết, Apple đã lắng nghe những lời chỉ trích và đang nỗ lực để màu sắc giữa nhôm và kính được phối hợp tốt hơn.

Quy trình thay thế kính mặt lưng của dòng iPhone 18 Pro có thể khắc phục tối đa sự khác biệt về màu sắc với màu nhôm ở mặt lưng.

Cùng chờ xem dòng iPhone 18 sẽ mang tới điều gì thú vị. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về iPhone trong các tin bài tiếp theo.

Theo An Nhiên - 9to5Mac

Nguồn: [Link nguồn]

13/11/2025 06:50 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
