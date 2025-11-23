Samsung nóng mặt nếu Apple chấp nhận giảm giá trị thương hiệu iPhone

Theo nhà báo uy tín Mark Gurman của Bloomberg cho biết, Apple đang xem xét việc chia nhỏ lịch phát hành iPhone hàng năm thành hai sự kiện riêng biệt, khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về sức hút thương hiệu Apple sẽ ra sao nếu sự thay đổi thực sự diễn ra.

Apple khiến Samsung lo lắng với lịch ra mắt iPhone mới mỗi năm.

Nhiều năm qua, người hâm mộ đã quen với việc chờ đợi một sự kiện lớn vào tháng 9, nơi Apple công bố toàn bộ dòng iPhone mới. Tuy nhiên, sự chờ đợi này sẽ không còn nữa khi Apple thiết lập hai chu kỳ ra mắt iPhone trong một năm thay vì chỉ một sự kiện lớn.

Lý do cho sự thay đổi này chính là nhằm giải quyết sự cạnh tranh khốc liệt của Samsung, vốn thường ra mắt các mẫu cao cấp Galaxy S vào quý đầu tiên mỗi năm. Việc chia nhỏ lịch phát hành sẽ giúp các mẫu iPhone tiêu chuẩn có cơ hội cạnh tranh trực tiếp với dòng Galaxy S ở giai đoạn mua sắm quan trọng nhất đầu năm, từ đó tối đa hóa sự hiện diện của Apple trên thị trường.

Sự phấn khích với iPhone sẽ giảm bớt?

Sức mạnh thương hiệu của iPhone luôn gắn liền với khoảnh khắc ra mắt vào tháng 9, vốn tạo nên sự kỳ diệu và khiến nhiều người mong đợi. Nếu chia nhỏ khoảnh khắc này, liệu Apple có đánh mất đi sự đặc biệt của iPhone hay không?

iPhone Air 2 sẽ ra mắt vào đầu năm 2027, cùng với iPhone 18 thông thường.

Đối với người tiêu dùng, lịch ra mắt mới có thể gây khó khăn trong việc quyết định mua sắm. Họ sẽ phải cân nhắc giữa việc mua iPhone Pro ngay bây giờ hay chờ đợi phiên bản tiêu chuẩn với chip mới nhất trong vài tháng tới. Quan trọng hơn, điều đó có thể làm giảm “sức mạnh thương hiệu” của Apple, không chỉ về doanh số mà còn về uy tín.

Khi thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh, Apple đang thực hiện một chiến lược thông minh hơn. Họ đang chọn lựa sự thống trị bền vững thay vì những màn trình diễn chóng vánh. Nếu thành công, Apple sẽ có hai cơ hội để chiếm lĩnh thị trường mỗi năm, và điều duy nhất bị phai nhạt có thể chỉ là sự kiên nhẫn của người tiêu dùng trong việc chờ đợi thời điểm tốt nhất để nâng cấp.