Lộ trình ra mắt iPhone trong năm 2026 và 2027 được vén màn
Theo nguồn tin mới nhất, vào năm 2026 và 2027, iPhone sẽ có những thay đổi lớn về thời điểm ra mắt.
Thông thường, Apple sẽ công bố 4 mẫu iPhone mới vào mùa thu. Đồng thời, công ty cũng sẽ giới thiệu các phiên bản khác vào một thời điểm khác trong năm. Nếu các báo cáo về chủ đề này là chính xác, Apple sẽ có một sự thay đổi lớn hơn về lịch trình ra mắt iPhone mới.
Ảnh concept iPhone màn hình gập.
Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, Apple hiện đang có kế hoạch ra mắt 3 mẫu iPhone cao cấp vào mùa thu năm 2026: iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold.
Trong khi đó, iPhone 18 sẽ được chuyển sang ra mắt vào mùa xuân năm sau cùng với iPhone 18e. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Apple giới thiệu iPhone Air 2 mới.
Kết quả là Apple sẽ chính thức hóa lịch trình ra mắt các mẫu iPhone cao cấp vào tháng 9 như thường lệ, các mẫu iPhone giá thấp hơn sẽ ra mắt 6 tháng sau đó. Do đó, mỗi năm, iFan sẽ có từ 5 - 6 mẫu iPhone được ra mắt mỗi năm.
Gurman dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục trong "nhiều năm tới".
Với sự phân chia này, Apple sẽ thu hút được nhiều phân khúc khách hàng quan tâm hơn tới iPhone, từ đó mở rộng hệ sinh thái iOS của mình. Cùng chờ xem, vào năm tới, hãng sẽ làm gì với sản phẩm chủ lực này.
Apple đang tiến hành nghiên cứu công nghệ màn hình HMO (High Mobility Oxide) như một bản nâng cấp cho công nghệ LTPO hiện tại.
