iFan sẽ có iPhone tích hợp camera 200MP xịn sò trong tương lai?

Báo cáo gần đây nhất cho hay, Apple sẽ bổ sung camera 200MP lần đầu tiên trên iPhone năm 2028. Giờ đây, tài khoản có tên Digital Chat Station trên Weibo cho hay, "Nhà Táo" thậm chí còn chưa bước vào giai đoạn nguyên mẫu.

Ảnh minh họa.

Rõ ràng, thời điểm ra mắt dòng iPhone 2028 còn khá xa. Nguồn tin cũng cho hay, các kỹ sư của Apple hiện đang tập trung vào việc phát triển camera 48MP ​​​​trên dòng iPhone 2026.

Digital Chat Station cũng cho biết, camera 200MP đang ở "giai đoạn thử nghiệm vật liệu". Apple đang đánh giá chuỗi cung ứng của mình, bổ sung thêm các nhà cung cấp linh kiện camera.

Ảnh minh họa.

Về dòng iPhone 2026, chúng sẽ có hệ thống camera 48MP với khẩu độ thay đổi, ống kính tele sẽ có khẩu độ lớn hơn.

Khẩu độ là yếu tố cho phép ánh sáng đi qua cảm biến của camera và khả năng thay đổi kích thước sẽ mang lại nhiều hiệu ứng hơn trong máy ảnh, chẳng hạn như độ sâu trường ảnh. Theo truyền thống, iPhone và các điện thoại thông minh khác phải có hệ thống khẩu độ cố định do hạn chế về không gian.

Ngoài ra, theo một số tin đồn, iPhone 18 Pro năm 2026 sẽ có cảm biến Face ID dưới màn hình. Tuy nhiên, những nguồn tin khác lại cho rằng điều đó sẽ không xảy ra cho đến iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm 2027.