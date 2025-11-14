AirPods Pro mới có thể mang đến những thay đổi lớn cho Apple

Apple vừa giới thiệu AirPods Pro 3 trong sự kiện mùa thu năm nay, nhưng thông tin về mẫu AirPods Pro tiếp theo đã bắt đầu xuất hiện, với ba thay đổi nổi bật mà hãng có thể sẽ áp dụng.

Theo báo cáo từ Bloomberg, Apple đang chuẩn bị thử nghiệm mẫu AirPods Pro mới, dự kiến sẽ được trang bị camera hồng ngoại (IR) để kích hoạt các tính năng của Apple Intelligence. Bên cạnh những tính năng mới, mẫu sản phẩm này sẽ mang đến ba thay đổi lớn trong các lĩnh vực: Thời gian ra mắt, dòng sản phẩm và giá cả.

Thời gian ra mắt dự kiến cho mẫu AirPods Pro mới là vào năm 2026, có thể là vào mùa thu. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên Apple ra mắt AirPods Pro mới trong hai năm liên tiếp, trong khi trước đây, khoảng cách giữa các mẫu thường là ba năm.

Về dòng sản phẩm, AirPods Pro mới có thể sẽ không được gọi là AirPods Pro 4, mà là phiên bản cao cấp hơn của AirPods Pro 3. Tương tự như AirPods 4, dòng sản phẩm không phải “Pro” có hai phiên bản (một có tính năng khử tiếng ồn chủ động - ANC và một không có), AirPods Pro 3 cũng có thể có hai mẫu: Một mẫu có camera và một mẫu không có.

Cuối cùng, sự thay đổi về giá cả cũng đang được dự đoán. Mẫu AirPods Pro mới với camera có thể có mức giá cao hơn so với AirPods Pro 3 tiêu chuẩn, hiện đang được bán với giá 249 USD (khoảng 6,5 triệu đồng). Tin đồn cho rằng mẫu tai nghe mới sẽ có giá từ 279 USD (khoảng 7,3 triệu đồng), và có thể sẽ lên tới 299 USD (khoảng 7,86 triệu đồng) hoặc thậm chí cao hơn.

Ba thay đổi này đánh dấu cho một kế hoạch chuyển mình lớn hơn của Apple, khi hãng từ trước đến nay thường giữ nguyên thời điểm ra mắt, dòng sản phẩm và giá bán của AirPods Pro.