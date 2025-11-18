Đừng xem thường chiếc ốp lưng Apple sắp ra mắt

Bề mặt cảm ứng trên chiếc ốp lưng này của Apple có thể tạo ra một lớp tiếp nhận dữ liệu thứ cấp cho các thiết bị trong tương lai. Báo cáo cho biết, ốp lưng này có thể tích hợp cảm biến điện dung hoặc cảm biến áp suất, cho phép iPhone chuyển hướng hoạt động của các nút bấm sang các vùng cảm ứng trên ốp lưng khi được gắn vào.

Ốp lưng trong tương lai của Apple sẽ rất đáng xem.

Các hồ sơ xin cấp bằng sáng chế của Apple cho thấy công ty đã từng nghiên cứu về bề mặt đầu vào dựa trên ốp lưng, sử dụng kết nối NFC để liên kết với điện thoại. Công nghệ này sẽ cho phép người dùng thực hiện các thao tác như chạm hoặc trượt trên vỏ máy để kích hoạt các chức năng như điều chỉnh âm lượng, điều khiển camera hoặc truy cập phím tắt mà không cần chạm vào màn hình.

Hiện tại, thông tin chi tiết về mẫu iPhone nào sẽ hỗ trợ công nghệ này, cách cung cấp năng lượng cho cảm biến, cũng như giá thành của ốp lưng vẫn chưa được công bố, và mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán.

Nếu Apple thực sự phát triển ốp lưng cảm ứng, đây không chỉ là một phụ kiện mới mà còn liên quan đến kế hoạch lâu dài của công ty về một chiếc iPhone không viền, nhẹ nhàng hơn. Trước đây, Apple đã xem xét việc sử dụng ốp lưng như một phần mở rộng của hệ thống điều khiển điện thoại. Thời điểm này cũng trùng hợp với thông tin cho rằng Apple đang nghiên cứu thiết kế lại iPhone kỷ niệm 20 năm với màn hình cong ở cả 4 cạnh.

Tương lai ốp lưng iPhone: không chỉ bảo vệ mà còn điều khiển thiết bị

Với việc không còn không gian cho các nút bấm truyền thống, Apple có thể cần đến các phương thức nhập liệu thay thế, và ốp lưng thông minh sẽ trở thành một lựa chọn hợp lý. Điều này cũng phù hợp với các báo cáo cho rằng Apple có thể chuyển sang sử dụng lớp điện dung thể rắn cho iPhone trong tương lai. Nếu điều này xảy ra, ốp lưng tương tác sẽ giúp di chuyển các nút điều khiển đến vị trí dễ tiếp cận hơn trên một thiết bị toàn màn hình.

Apple có thể làm thay đổi thị trường ốp lưng trong tương lai.

Đối với người dùng iPhone, tính năng này có thể mang lại nhiều tiện ích hơn cho ốp lưng, không chỉ đơn thuần là bảo vệ thiết bị khỏi trầy xước. Hãy tưởng tượng việc ấn vào ốp lưng để kích hoạt camera hoặc trượt ngón tay trên mặt sau để chuyển bài hát mà không cần chạm vào màn hình.

Nếu được phát triển thành công, cử chỉ trên ốp lưng có thể giúp người dùng thực hiện các tác vụ thông thường mà không cần mở khóa điện thoại. Điều này cũng mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất phụ kiện tham gia vào việc sản xuất các ốp lưng thông minh, được thiết kế riêng cho các cử chỉ và quy trình làm việc.

Hiện tại, ý tưởng này vẫn chỉ là tin đồn và Apple chưa xác nhận thông tin về các lớp ốp lưng cảm ứng. Người dùng nên theo dõi các dấu hiệu tiếp theo từ danh sách phụ kiện, cập nhật hồ sơ xin cấp bằng sáng chế và các rò rỉ liên quan đến ốp lưng mới. Nếu tiến xa hơn, thị trường phụ kiện có thể thay đổi nhanh chóng, thậm chí trước cả lần mua điện thoại tiếp theo.